Cele mai bune trei locuri pentru pensionarii europeni

Pe măsură ce anii de muncă se apropie de final, tot mai mulți oameni caută locuri unde să-și poată trăi viața la pensie în liniște, siguranță și confort. Alegerea unui loc potrivit pentru această etapă a vieții nu este deloc ușoară, contează atât costurile de trai, cât și accesul la servicii medicale, comunitatea locală sau mediul natural, informează Astha Saxena, reporter de specialitate pentru Express.

Studiul realizat de Global Citizen Solutions a selectat trei locuri care oferă siguranță, atmosferă liniștită și calitatea vieții. Aceste destinații sunt ideale pentru cei care își doresc o bătrânețe liniștită.

Europa de Sud câștigă tot mai mult teren în preferințele oamenilor care plănuiesc să se retragă din activitate într-o țară străină. O destinație deosebit de apreciată pentru plajele sale însorite, terenurile de golf de top și comunitățile primitoare a fost desemnată drept „cea mai bună alegere” pentru pensionari.

Potrivit sondajului, cele trei țări din Europa ies în evidență datorită calității ridicate a vieții, accesului la servicii medicale eficiente și angajamentului față de protejarea mediului. În fruntea clasamentului se află Portugalia, recomandată atât pentru climatul său blând, cât și pentru costurile de trai mai reduse comparativ cu alte state vest-europene.

Cu peisaje spectaculoase, o atmosferă relaxată și un sistem de sănătate bine cotat, această țară devine tot mai atractivă în special pentru britanicii care caută un stil de viață echilibrat în anii de pensionare.

Portugalia ocupă locul întâi în clasamentul global al celor mai atractive programe de vize pentru pensionari, potrivit raportului realizat de Global Citizen Solutions.

Adalberto Pucca, directorul departamentului de mobilitate globală al organizației, subliniază că „Portugalia conduce în Indexul Global de Pensii 2025, datorită popularității vizei D7, recunoscută drept una dintre cele mai solicitate opțiuni pentru persoanele cu venit pasiv din Europa.”

Succesul acestui program se datorează, în mare parte, accesibilității condițiilor de intrare și a traseului clar către obținerea rezidenței permanente și, ulterior, a cetățeniei portugheze. Totodată, țara oferă avantaje esențiale pentru cei care aleg să se retragă aici: un cost al vieții mai redus comparativ cu alte state din Europa de Vest, servicii medicale de calitate, politici fiscale favorabile, o climă blândă, un mediu sigur și o calitate a vieții remarcabilă.

„Dincolo de viză în sine, Portugalia oferă aspecte convingătoare care contează cel mai mult pentru pensionari: un cost al vieții semnificativ mai mic în comparație cu alte țări din Europa de Vest, o infrastructură medicală excelentă, o planificare fiscală credibilă, o climă blândă și o calitate a vieții excepțională”, a explicat Adalberto Pucca.

Programele de rezidență Golden Visa și D7 (Viza D7 pentru Portugalia, numită „Viză cu Venit Pasiv”, este o opțiune de rezidență pentru cetățenii din afara UE) din Portugalia s-au dovedit a fi instrumente eficiente în atragerea capitalului internațional, contribuind cu peste 7 miliarde de euro la economia națională de la lansarea acestora.

Prin facilitarea obținerii rezidenței în schimbul investițiilor imobiliare sau a veniturilor pasive dovedite, aceste scheme au captat atenția investitorilor globali, dar și a pensionarilor dornici să se stabilească într-un climat favorabil.

Cea mai mare parte a fondurilor atrase a fost canalizată către sectorul imobiliar, impulsionând dezvoltarea acestuia și stimulând creșterea economică la nivel național.

Pe lângă Portugalia, și alte țări din Europa de Vest rămân opțiuni de top pentru cei care doresc să se retragă din activitate. Pe locul doi se află Mauritius, Spania ocupă locul al treilea în clasamentul mondial al celor mai bune destinații pentru pensionari, urmează Uruguay, în timp ce Austria se clasează pe poziția a cincea, potrivit raportului publicat pe site-ul globalcitizensolutions.com.