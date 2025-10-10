CSM contrazice afirmațiile lui Bolojan: Măsurile propuse nu contribuie la îndeplinirea jalonului 215

Consiliul Superior al Magistraturii a reacționat la declarațiile premierului, infirmând ideea că „rezolvarea pensiilor magistraților” ar bloca „peste 200 de milioane de euro” din fondurile PNRR. Instituția arată, într-un comunicat de presă, că această corelație este „nereală”, subliniind că analiza Comisiei Europene s-a concentrat, de fapt, pe aspectele legate de impozitarea pensiilor, în urma unei decizii a Curții Constituționale.

„Contrar celor afirmate în mod nereal de premierul României, în sensul că rezolvarea pensiilor magistraților ar constitui un jalon de care depinde o sumă de peste 200 de milioane de euro» din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Consiliul Superior al Magistraturii face următoarele precizări”, menționează CSM în deschiderea comunicatului.

Potrivit Consiliului Superior al Magistraturii, schimbările referitoare la condițiile de pensionare pentru magistrați au fost deja incluse în analiza Comisiei Europene, fiind evaluate favorabil în raportul preliminar publicat la 15 octombrie 2024.

CSM arată că Legea nr. 282/2023 a adus modificări majore în ceea ce privește pensionarea magistraților – de la condițiile necesare pentru ieșirea la pensie, până la modul de calcul și aplicarea treptată a noilor reguli. Toate aceste schimbări au fost luate în considerare de Comisia Europeană, care a evaluat pozitiv atingerea obiectivului 215 în analiza preliminară din 15 octombrie 2024.

Instituția mai precizează că aceeași lege a vizat și reglementarea impozitării pensiilor „indiferent de categoria profesională a beneficiarilor”, detaliu esențial pentru a distinge între regimul de pensionare și cel fiscal.

Totodată, CSM amintește că, ulterior, prin Decizia Curții Constituționale nr. 724/2024, prevederile referitoare la impozitarea progresivă a pensiilor au fost declarate neconstituționale, fapt care explică modificarea poziției Comisiei Europene.

CSM precizează că, în urma deciziei Curții Constituționale nr. 724/2024 din 19 decembrie 2024, Comisia Europeană a apreciat că jalonul 215 nu mai este îndeplinit în ceea ce privește impozitarea pensiilor. Concret, Bruxelles-ul a constatat că prevederile din Legea nr. 282/2023 privind taxarea suplimentară a pensiilor nu pot fi puse în aplicare de Guvern.

Instituția atrage totuși atenția că această constatare nu afectează celelalte elemente ale sistemului de pensionare a magistraților.

„Așadar, celelalte aspecte care privesc regimul de pensionare a magistraților (condiții de pensionare, mod de calcul al pensiei, etapizare etc.) nu au constituit obiectul vreunei critici din partea Comisiei, rămânând astfel consolidate”, menționează CSM.

Prin aceste precizări, Consiliul face o distincție clară între componenta fiscală – suspendată prin decizia CCR – și cadrul general al pensionării, confirmat pozitiv în evaluarea europeană preliminară.

Consiliul Superior al Magistraturii atrage atenția că proiectul adoptat de executiv nu respectă cerințele stabilite de Comisia Europeană. „În acest context, Consiliul subliniază că legea adoptată recent de Guvern nu are nicio legătură cu cerința formulată de Comisie prin scrisoarea din 25 martie 2025.”

De asemenea, instituția contrazice declarațiile premierului privind legătura dintre noile măsuri și obiectivele din PNRR.

„Contrar afirmațiilor prim-ministrului României, măsurile propuse de executiv nu contribuie la îndeplinirea jalonului 215. De altfel, problema impozitării pensiilor, evidențiată de Comisie, a fost deja reglementată în pachetul nr. 1 de măsuri fiscal-bugetare”, se precizează în comunicat.

În încheiere, CSM lansează un apel la corectitudine și echilibru în discursul public.

„Într-un moment în care dezbaterea publică este marcată de distorsiuni și interpretări tendențioase, Consiliul face apel la respectarea adevărului juridic și instituțional și la responsabilitate în comunicarea publică, nefiind permisă niciun fel de presiune politică asupra instanței de contencios constituțional. Justiția nu poate fi o temă constantă de campanie electorală, iar consolidarea statului de drept presupune onestitate, rigoare și echilibru în relația dintre puterile statului.