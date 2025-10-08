Politica

CCR ar putea anunța decizia privind pensiile speciale și alte măsuri

Comentează știrea
CCR ar putea anunța decizia privind pensiile speciale și alte măsuriSursă foto: ccr.ro
Din cuprinsul articolului

Curtea Constituțională reia azi, 8 octombrie, analiza proiectelor de lege pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament,  în pachetul doi pentru reducerea deficitului, după ce anterior decizia a fost amânată. Procedura vizează atât pachetul de reducere a deficitului, atacat de partidele din Opoziţie, cât şi reforma pensiilor magistraţilor, contestată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ).

Curtea Constituțională va verifica constituționalitatea măsurilor guvernamentale

Pe ordinea de zi a CCR se află Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, contestată de ÎCCJ. Aceasta prevede schimbări semnificative privind condițiile de pensionare ale magistraților, un aspect care a fost criticat de către judecători.

Tot miercuri, Curtea Constituţională va analiza și Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Obiecţia a fost formulată de 28 de senatori din Alianţa pentru Unirea Românilor și 51 de deputați din grupurile Alianţa pentru Unirea Românilor, Partidul Oamenilor Tineri și S.O.S. România.

CCR a amânat pentru patru proiecte de Guvern

În ședința din 24 septembrie, Curtea Constituțională a amânat decizia pentru patru dintre proiectele Guvernului, precum și pentru reforma pensiilor magistraților, oferind timp suplimentar pentru evaluarea modificărilor legislative.

Cârnații cu piure de cartofi, reinventați. Ingredientul care transformă rețeta clasică
Cârnații cu piure de cartofi, reinventați. Ingredientul care transformă rețeta clasică
Cat costa un city break de toamnă. Destinațiile pe care le poți vizita cu bani puțini
Cat costa un city break de toamnă. Destinațiile pe care le poți vizita cu bani puțini
Curtea Constituțională a României

Curtea Constituțională a României. Sursă foto: Facebook

În aceeași zi, au fost respinse obiecțiile privind Legea pentru eficientizarea activității autorităților administrative autonome, consolidând astfel legalitatea anumitor măsuri implementate anterior.

Printre măsurile contestate se numără și modificările privind pensiile magistraților

Detaliile contestate includ modificări ale pensiilor de serviciu pentru magistrați, măsuri de eficientizare a resurselor publice și ajustări ale guvernanței corporative care vizează întreprinderile publice.

Curtea Constituțională va examina obiecţia referitoare la Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice,  care a fost contestată de un număr de 28 de senatori și 73 de deputați aparținând grupurilor parlamentare AUR, POT și SOS.

Curtea Constituțională va reexamina reformele pensiilor magistraților și deficitul

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:13 - ASPA București, avertisment pentru proprietari: Eliberați animalele din lanțuri în timpul vremii severe
09:06 - Garda Națională din Texas ajunge în Illinois pentru o nouă misiune federală
08:58 - Cârnații cu piure de cartofi, reinventați. Ingredientul care transformă rețeta clasică
08:51 - CCR ar putea anunța decizia privind pensiile speciale și alte măsuri
08:44 - Criză politică la Paris în urma retragerii guvernului Lecornu
08:38 - Metoda prin care a fost şi este sabotată România de la vârful puterii

HAI România!

România, sabotată de la vârful puterii
România, sabotată de la vârful puterii
România, între nebunia Rusiei și Ilie-Sărăcie
România, între nebunia Rusiei și Ilie-Sărăcie
Putin face mișto de Occident. Hai LIVE cu Turcescu
Putin face mișto de Occident. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale