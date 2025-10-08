CCR ar putea anunța decizia privind pensiile speciale și alte măsuri

Curtea Constituțională reia azi, 8 octombrie, analiza proiectelor de lege pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, în pachetul doi pentru reducerea deficitului, după ce anterior decizia a fost amânată. Procedura vizează atât pachetul de reducere a deficitului, atacat de partidele din Opoziţie, cât şi reforma pensiilor magistraţilor, contestată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ).

Pe ordinea de zi a CCR se află Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, contestată de ÎCCJ. Aceasta prevede schimbări semnificative privind condițiile de pensionare ale magistraților, un aspect care a fost criticat de către judecători.

Tot miercuri, Curtea Constituţională va analiza și Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Obiecţia a fost formulată de 28 de senatori din Alianţa pentru Unirea Românilor și 51 de deputați din grupurile Alianţa pentru Unirea Românilor, Partidul Oamenilor Tineri și S.O.S. România.

În ședința din 24 septembrie, Curtea Constituțională a amânat decizia pentru patru dintre proiectele Guvernului, precum și pentru reforma pensiilor magistraților, oferind timp suplimentar pentru evaluarea modificărilor legislative.

În aceeași zi, au fost respinse obiecțiile privind Legea pentru eficientizarea activității autorităților administrative autonome, consolidând astfel legalitatea anumitor măsuri implementate anterior.

Detaliile contestate includ modificări ale pensiilor de serviciu pentru magistrați, măsuri de eficientizare a resurselor publice și ajustări ale guvernanței corporative care vizează întreprinderile publice.

Curtea Constituțională va examina obiecţia referitoare la Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, care a fost contestată de un număr de 28 de senatori și 73 de deputați aparținând grupurilor parlamentare AUR, POT și SOS.

