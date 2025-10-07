Alegerile parlamentare din 28 septembrie, pe masa Curții Constituționale. Urmează verdictul final

Republica Moldova. Comisia Electorală Centrală a transmis Curții Constituționale toate materialele necesare pentru confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși. Urmează acum verdictul final al magistraților.

„Potrivit art. 125 alin. (2) din Codul electoral, în termen de zece zile de la primirea actelor, dar nu mai devreme de soluționarea definitivă de către organele electorale și instanțele de judecată a contestațiilor depuse conform procedurilor stabilite, Curtea Constituțională confirmă sau infirmă legalitatea alegerilor. Concomitent, Curtea Constituțională validează, printr-o hotărâre, mandatele deputaților aleși și confirmă listele de candidați supleanți”, se arată în comunicatul CEC.

Raportul aprobat de CEC arată că la alegerile parlamentare din 28 septembrie au participat 1.609.579 de alegători, ceea ce reprezintă o rată de participare de 52,24%.

Pe listele de bază au fost incluși 2.738.735 de alegători, iar pe listele suplimentare – 342.244. În total, 1.609.715 persoane au primit buletine de vot, dar au participat efectiv la scrutin cu 136 mai puțin. Totodată, 30.857 de voturi au fost declarate nevalabile.

Raportul final al CEC privind rezultatele alegerilor a fost aprobat cu șase voturi „pentru” și trei abțineri.

După transmiterea documentelor, Curtea Constituțională are la dispoziție zece zile pentru a valida sau a anula rezultatele scrutinului. Hotărârea magistraților va fi publicată în Monitorul Oficial în cel mult două zile de la pronunțare.

Conform legislației, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va convoca noul Parlament în termen de 30 de zile de la alegeri, în ședința de constituire.

La ședința de constituire, deputații trebuie ca, în cel mult zece zile, să aleagă președintele Parlamentului, vicepreședinții și Biroul Permanent, precum și să constituie fracțiunile parlamentare.

Ulterior, șefa statului va desfășura consultări cu fracțiunile nou-formate și va desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru.

Premierul desemnat are la dispoziție 15 zile pentru a prezenta Parlamentului lista guvernului și programul de guvernare. Executivul va putea fi învestit doar dacă va obține votul majorității deputaților.