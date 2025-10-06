Alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost validate. PAS rămâne cel mai mare partid

Republica Moldova. Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 au fost validate oficial de Comisia Electorală Centrală (CEC), care a aprobat pe 5 octombrie Raportul privind rezultatele scrutinului. Documentul, ce însumează peste 190 de pagini și 16 capitole, va fi transmis Curții Constituționale (CC) pentru confirmarea rezultatelor, validarea mandatelor de deputat și confirmarea listei candidaților supleanți.

Potrivit procesului-verbal de totalizare, la vot au participat 1.609.579 de alegători, adică 52,24% din totalul cetățenilor înscriși pe liste. În total, 1.609.715 persoane au primit buletine de vot, însă au participat efectiv 136 mai puține. Dintre voturile exprimate, 30.857 au fost declarate nevalabile.

Din cele 1.578.722 de voturi valabile, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a acumulat 792.557, obținând 55 de mandate. Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei a înregistrat 381.984 de voturi (26 de mandate). Blocul „Alternativa” a obținut 125.706 voturi (opt mandate), Partidul Nostru – 97.852 (șase mandate), iar Partidul „Democrația Acasă” (PDA) – 88.679 (șase mandate).

„Se stabilește numărul mandatelor de deputat în Parlamentul R. Moldova ce revin concurenților electorali în urma alegerilor parlamentare după cum urmează: PAS – 55 de mandate, Blocul „Patriotic” – 26 de mandate, Blocul „Alternativa” – opt mandate, PN și PDA – câte șase mandate”, a declarat președinta CEC, Angelica Caraman.

Prezentând Raportul, Angelica Caraman a subliniat că schimbările legislative anterioare scrutinului au permis instituțiilor să acționeze mai eficient.

„Am acționat mai eficient și mai operativ în cazurile de corupere electorală, am putut actualiza lista formațiunilor eligibile, limita activitatea unor concurenți pentru încălcări și reacționa prompt la amenințări – de la atacuri cibernetice până la alerte cu bombă și ingerințe externe. Absolut toate hotărârile CEC privind limitarea unor concurenți au fost menținute în instanțele de judecată până la etapa actuală”, a declarat Caraman.

Raportul cu privire la rezultatele alegerilor a fost aprobat cu șase voturi „pentru” și trei abțineri.

Decizia CEC poate fi contestată în instanță în termen de trei zile. După transmiterea documentului la Curtea Constituțională, magistrații vor avea zece zile pentru a valida sau anula rezultatele și mandatele. Hotărârea CC va fi publicată în Monitorul Oficial în cel mult două zile de la pronunțare.

Ulterior, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va convoca noul Parlament în ședința de constituire, cel târziu la 30 de zile după scrutin. Deputații vor avea zece zile pentru a alege conducerea legislativului și pentru a forma fracțiunile. După consultări, șefa statului va desemna un candidat la funcția de prim-ministru, care va trebui să prezinte lista miniștrilor și programul de guvernare în 15 zile. Guvernul va fi învestit doar dacă va obține votul majorității deputaților.