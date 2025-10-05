Moldova, sprijinită oficial în Parlamentul European pentru deschiderea negocierilor cu UE

Victor Negrescu, alături de 55 de eurodeputați din 19 țări, a adresat o scrisoare președintelui Consiliului European, António Costa, cerând deschiderea imediată a negocierilor de aderare cu Republica Moldova, după victoria pro-europeană la alegeri.

Europarlamentarul Victor Negrescu (PSD, S&D) a anunțat sâmbătă, printr-o postare pe Facebook, că a inițiat o scrisoare comună către președintele Consiliului European, António Costa, prin care solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova. Documentul a fost semnat de 55 de eurodeputați din 19 țări europene, reprezentând principalele familii politice democratice din Parlamentul European.

Negrescu a precizat că gestul reprezintă un semnal politic ferm, menit să consolideze sprijinul Uniunii Europene pentru parcursul european al Chișinăului.

În documentul transmis președintelui Consiliului European, semnatarii afirmă că alegerile parlamentare recente din Republica Moldova reprezintă un moment de răscruce pentru Europa.

„Alegerile libere și corecte desfășurate duminica trecută nu lasă loc de îndoială: poporul Moldovei și-a reafirmat dorința clară de a se integra în Uniunea Europeană. Alegerea lor, făcută în pofida presiunilor externe și a campaniilor de dezinformare, atestă reziliența și hotărârea lor democratică. Acesta este un punct de cotitură care cere un răspuns la fel de puternic și prompt din partea Uniunii Europene.”

Europarlamentarii solicită introducerea pe agenda Consiliului European a punctului privind deschiderea negocierilor de aderare pe capitole, argumentând că o astfel de decizie ar reprezenta nu doar un pas firesc, ci și o investiție strategică în stabilitatea și securitatea regiunii.

„Prin urmare, vă solicităm respectuos, în calitatea dvs. de Președinte al Consiliului European, să vă asigurați că deschiderea negocierilor de aderare pe capitolele acquis-ului să fie plasată fără întârziere pe agenda Consiliului și aprobată de Statele Membre.”

În declarațiile făcute publice, Victor Negrescu a insistat asupra urgenței momentului și a necesității ca Uniunea Europeană să dea un semnal concret de sprijin pentru cetățenii Republicii Moldova.

„Demersul nu menționează nimic despre decuplare, concentrându-se pe sprijinul care trebuie acordat eforturilor realizate de Republica Moldova. Uniunea Europeană trebuie să acționeze acum pentru a demonstra susținerea sa pentru democrația, reziliența și ambițiile europene ale cetățenilor din Republica Moldova”, a precizat eurodeputatul român.

Negrescu a subliniat că scrisoarea beneficiază de sprijinul unor lideri importanți ai Parlamentului European și demonstrează unitatea și solidaritatea Europei într-un moment decisiv pentru întreaga regiune estică.

Eurodeputații semnatari ai documentului consideră că victoria forțelor pro-europene din Republica Moldova ar trebui urmată de o reacție fermă din partea Bruxelles-ului.

„Republica Moldova este mai mult decât un partener și aparține Uniunii Europene”, se menționează în scrisoare.

Aceștia atrag atenția că, prin această decizie, UE ar transmite un mesaj de credibilitate și consecvență în procesul de extindere și ar confirma angajamentele asumate față de țările candidate din Parteneriatul Estic.

„Un asemenea pas ar confirma determinarea cetățenilor moldoveni și le-ar da încrederea că alegerea lor europeană este auzită și respectată.”

Eurodeputații subliniază că Republica Moldova a făcut progrese semnificative în domenii precum reforma justiției, lupta împotriva corupției și consolidarea instituțiilor democratice.

„Parlamentul European rămâne un partener angajat în acest demers. Suntem pregătiți să folosim toate instrumentele legislative și de monitorizare aflate la dispoziția noastră pentru a sprijini reformele și a intensifica integrarea Moldovei în familia europeană. Acum este momentul să acționăm. Republica Moldova și-a îndeplinit partea sa. Uniunea Europeană trebuie să răspundă cu aceeași hotărâre.”

Scrisoarea vine într-un moment în care Chișinăul continuă să fie supus unor presiuni hibride și campanii de dezinformare, în special din partea Federației Ruse, care se opune deschis apropierii Republicii Moldova de structurile europene.

În ciuda acestor presiuni, rezultatele ultimelor alegeri parlamentare au confirmat sprijinul masiv al electoratului pentru forțele pro-europene și pentru continuarea reformelor cerute de Bruxelles.

Uniunea Europeană a acordat statutul de țară candidată Republicii Moldova în iunie 2022, iar deschiderea negocierilor pe capitole reprezintă etapa următoare firească în procesul de aderare.