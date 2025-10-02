Alegerile din Republica Moldova, „lecție pentru Europa”. Maia Sandu, aplaudată la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga

Republica Moldova. Alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie au fost descrise de liderii europeni ca „un test pentru democrație” și „o lecție pentru Europa”, în cadrul Summitului Comunității Politice Europene (CPE), desfășurat la Copenhaga. Președinta Maia Sandu a fost aplaudată în debutul evenimentului, după ce președintele Consiliului European, António Costa, a felicitat-o pentru „victoria zdrobitoare” a forțelor proeuropene.

„Alegerile pe care le-am avut pe 28 septembrie nu au fost simple. A fost un test pentru o democrație aflată sub atac. Rusia a cheltuit sute de milioane de euro pentru a finanța ilegal partide politice… Dar lecția este că expunerea și prevenirea funcționează”, a declarat Maia Sandu în cadrul unui panel.

Președinta a precizat că autoritățile au confiscat bani, au arestat persoane implicate în scheme de corupere a alegătorilor și au demonstrat că planurile Kremlinului au eșuat. „O democrație mică și fragilă, precum este cea moldovenească, a rezistat resurselor uriașe ale Rusiei. Și dacă Moldova a reușit, atunci oricine poate reuși”, a punctat ea.

În aceeași sesiune, premierul britanic Keir Starmer a descris scrutinul drept „o mare victorie pentru Moldova și pentru Europa în fața ingerințelor Rusiei”.

„Putin are apetitul de a se amesteca în întreaga Europă - fie în spațiul nostru aerian, fie în domeniul cibernetic. Acestea sunt necontenite și trebuie să luptăm cu tot ce avem”, a avertizat oficialul britanic.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a numit alegerile din R. Moldova „un caz-test pentru reziliența Europei”.

„Capacitatea de a rezista interferențelor și dezinformării venite din Rusia a fost clar în centrul campaniei dumneavoastră și ați rezistat. Este foarte interesant pentru noi toți să învățăm din această victorie, pentru că asemenea interferențe există în toate alegerile”, a spus Macron, reamintind că și Franța s-a confruntat cu încercări similare.

La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a catalogat rezultatul drept „un exemplu spectaculos”.

„Exemplul Moldovei este o lecție bună pentru noi toți. Dacă sunteți suficient de hotărâți și curajoși, puteți câștiga. Chiar și o Moldovă mică poate învinge Rusia”.

Summitul CPE a debutat cu un mesaj clar de susținere pentru Chișinău. „Vreau să o felicit pe Maia Sandu, președinta Moldovei, pentru victoria zdrobitoare pe care forțele democratice și proeuropene au obținut-o duminica trecută în Moldova”, a declarat președintele Consiliului European, António Costa. Afirmația sa a fost urmată de aplauzele liderilor europeni prezenți în sală.

La sosirea la Copenhaga, Maia Sandu a fost întâmpinată cu flori de prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen.

Summitul Comunității Politice Europene, desfășurat la Copenhaga în perioada 1-2 octombrie, are pe agendă avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dezvoltarea economică, pacea și securitatea regională. Platforma CPE a fost lansată la inițiativa președintelui francez Emmanuel Macron în 2022, ca spațiu de dialog și cooperare politică între statele membre ale UE și țările partenere. Prima ediție a avut loc la Praga, a doua la Bulboaca (Republica Moldova) în iunie 2023, iar ediția actuală este găzduită de Danemarca, stat care deține președinția rotativă a Consiliului UE.