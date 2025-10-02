Politica

Alegerile din Republica Moldova, „lecție pentru Europa”. Maia Sandu, aplaudată la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga

Comentează știrea
Alegerile din Republica Moldova, „lecție pentru Europa”. Maia Sandu, aplaudată la Summitul Comunității Politice Europene de la CopenhagaSursa foto: Facebook/ Igor Zaharov
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie au fost descrise de liderii europeni ca „un test pentru democrație” și „o lecție pentru Europa”, în cadrul Summitului Comunității Politice Europene (CPE), desfășurat la Copenhaga. Președinta Maia Sandu a fost aplaudată în debutul evenimentului, după ce președintele Consiliului European, António Costa, a felicitat-o pentru „victoria zdrobitoare” a forțelor proeuropene.

„Alegerile pe care le-am avut pe 28 septembrie nu au fost simple. A fost un test pentru o democrație aflată sub atac. Rusia a cheltuit sute de milioane de euro pentru a finanța ilegal partide politice… Dar lecția este că expunerea și prevenirea funcționează”, a declarat Maia Sandu în cadrul unui panel.

Sursa foto: Facebook/ Maia Sandu

Președinta a precizat că autoritățile au confiscat bani, au arestat persoane implicate în scheme de corupere a alegătorilor și au demonstrat că planurile Kremlinului au eșuat. „O democrație mică și fragilă, precum este cea moldovenească, a rezistat resurselor uriașe ale Rusiei. Și dacă Moldova a reușit, atunci oricine poate reuși”, a punctat ea.

Reacțiile liderilor europeni

În aceeași sesiune, premierul britanic Keir Starmer a descris scrutinul drept „o mare victorie pentru Moldova și pentru Europa în fața ingerințelor Rusiei”.

Rectificarea bugetară aduce bani pentru pensii. Anunțul făcut de ministrul Finanțelor
Rectificarea bugetară aduce bani pentru pensii. Anunțul făcut de ministrul Finanțelor
MAE pregătește un răspuns, după ce Vladimir Putin a acuzat România că l-a blocat pe Călin Georgescu
MAE pregătește un răspuns, după ce Vladimir Putin a acuzat România că l-a blocat pe Călin Georgescu

„Putin are apetitul de a se amesteca în întreaga Europă - fie în spațiul nostru aerian, fie în domeniul cibernetic. Acestea sunt necontenite și trebuie să luptăm cu tot ce avem”, a avertizat oficialul britanic.

Maia Sandu, Emmanuel Macron

Sursa foto: Președinția Republicii Moldova

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a numit alegerile din R. Moldova „un caz-test pentru reziliența Europei”.

„Capacitatea de a rezista interferențelor și dezinformării venite din Rusia a fost clar în centrul campaniei dumneavoastră și ați rezistat. Este foarte interesant pentru noi toți să învățăm din această victorie, pentru că asemenea interferențe există în toate alegerile”, a spus Macron, reamintind că și Franța s-a confruntat cu încercări similare.

La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a catalogat rezultatul drept „un exemplu spectaculos”.

„Exemplul Moldovei este o lecție bună pentru noi toți. Dacă sunteți suficient de hotărâți și curajoși, puteți câștiga. Chiar și o Moldovă mică poate învinge Rusia”.

Maia Sandu, primită cu aplauze și flori

Summitul CPE a debutat cu un mesaj clar de susținere pentru Chișinău. „Vreau să o felicit pe Maia Sandu, președinta Moldovei, pentru victoria zdrobitoare pe care forțele democratice și proeuropene au obținut-o duminica trecută în Moldova”, a declarat președintele Consiliului European, António Costa. Afirmația sa a fost urmată de aplauzele liderilor europeni prezenți în sală.

La sosirea la Copenhaga, Maia Sandu a fost întâmpinată cu flori de prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen.

Sursa foto: Facebook/Igor Zaharov

Summitul Comunității Politice Europene, desfășurat la Copenhaga în perioada 1-2 octombrie, are pe agendă avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dezvoltarea economică, pacea și securitatea regională. Platforma CPE a fost lansată la inițiativa președintelui francez Emmanuel Macron în 2022, ca spațiu de dialog și cooperare politică între statele membre ale UE și țările partenere. Prima ediție a avut loc la Praga, a doua la Bulboaca (Republica Moldova) în iunie 2023, iar ediția actuală este găzduită de Danemarca, stat care deține președinția rotativă a Consiliului UE.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:30 - Rectificarea bugetară aduce bani pentru pensii. Anunțul făcut de ministrul Finanțelor
23:20 - MAE pregătește un răspuns, după ce Vladimir Putin a acuzat România că l-a blocat pe Călin Georgescu
23:13 - Experiment în premieră: Un robot bazat pe AI transformă 1.000 de dolari în 50.000 de dolari în 30 de zile
23:04 - Top 100 Români de Pretutindeni! Când diaspora devine punte și inspirație pentru acasă
22:55 - Vladimir Putin, răbufnire fără precedent. Atac la NATO, UE și Trump
22:45 - Ninge din plin în România. Drumarii luptă cu zăpada și vântul puternic

HAI România!

Cine și-ar fi închipuit?! Hai LIVE cu Turcescu
Cine și-ar fi închipuit?! Hai LIVE cu Turcescu
Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital

Proiecte speciale