Silviu Predoiu, critici privind gestionarea alegerilor în Republica Moldova și Cehia

Silviu Predoiu, critici privind gestionarea alegerilor în Republica Moldova și CehiaSursa foto: Captură de ecran Youtube
Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe, a criticat într-o postare pe Facebook modul în care au fost gestionate alegerile recente din Europa, evidențiind diferențele majore dintre scrutinul din Republica Moldova și cel din Cehia.

Silviu Predoiu, critic față de alegerile din Republica Moldova

Potrivit lui Silviu Predoiu, fost șef al SIE, scrutinul din Republica Moldova a fost gestionat într-un mod extrem. Oficialii europeni au fost foarte vizibili la Chișinău, presa a prezentat alegerile ca pe „ultimul bastion al democrației”, iar orice critică a fost imediat etichetată ca „prorusă”.

”S-au interzis partide, s-au blocat conturi, s-au făcut percheziții la ONG-uri și s-au derulat campanii pro-UE din bani publici. Rezultatul? O victorie categorică a „proeuropenilor”. Atât de categorică, încât toate sondajele s-au făcut praf. Dar nu e loc de întrebări – doar democrația a învins, nu?” a transmis Silviu Predoiu în postarea sa.

Rezultatul a fost o victorie clară a forțelor proeuropene, însă, în opinia sa,Predoiu explică că există întrebări legate de modul în care procesul electoral a fost gestionat. Acesta a precizat că termenul „democrație” a fost aplicat într-un mod restrictiv, prin intermediul unor măsuri care au limitat drepturile electorale.

Alegerile din Cehia au fost tratate cu calm și respectarea regulilor

Alegerile din Cehia, desfășurate la doar o săptămână după scrutinul moldovean, au fost gestionate într-un mod transparent și fără restricții asupra partidelor sau cetățenilor. Autoritățile cehe au menținut un climat calm, fără interdicții sau presiuni externe.

Alegeri Cehia, octombrie 2025

Alegeri Cehia, octombrie 2025. sursa: https: idnes.cz

Rezultatul a fost câștigul detașat al miliardarului Andrej Babis, critic al Bruxelles-ului și aliat al lui Orban. Predoiu explică că acest exemplu arată că pierderea electorală poate fi tot un act democratic atunci când procesul respectă regulile și dreptul cetățenilor de a alege liber.

Silviu Predoiu despre lecțiile învățate din alegerile europene recente

Silviu Predoiu a atras atenția asupra diferențelor de abordare a alegerilor în Europa, subliniind că rezultatele din mai multe state nu trebuie interpretate automat ca influențe externe, ci ca semnale ale neadaptării elitelor politice la cerințele cetățenilor. Fostul șef SIE a explicat că incapacitatea liderilor de a înțelege și asculta electoratul conduce la decizii politice care nu reflectă voința reală a populației.

Predoiu a afirmat că pierderea democratică, atunci când procesul respectă regulile, poate întări încrederea în instituțiile statului și legitimitatea alegerilor.

