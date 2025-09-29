Lideri europeni și oficiali internaționali felicită cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea masivă la urne și pentru alegerea pro-europeană

Republica Moldova.Victoria clară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare din 28 septembrie a fost salutată pe plan internațional ca un pas hotărât al Republicii Moldova spre Uniunea Europeană. Lideri europeni și oficiali internaționali au transmis mesaje de felicitare pentru cetățenii moldoveni, apreciind mobilizarea exemplară la vot și alegerea pro-europeană a majorității alegătorilor.

Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova pentru participarea masivă la vot. El a subliniat că rezultatul scrutinului confirmă alegerea fermă în favoarea parcursului european și a evidențiat modul exemplar în care autoritățile de la Chișinău au organizat procesul electoral, rezistând presiunilor externe.

„În final, așa cum se întâmplă în democrații autentice, votul oamenilor este ceea ce a făcut diferența. Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană. Felicitări, Republica Moldova!”, a declarat Ilie Bolojan, reiterând sprijinul constant al Bucureștiului pentru Chișinău.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de felicitare pentru cetățenii moldoveni, apreciind curajul și determinarea lor în ziua alegerilor.

„Republica Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau diviziune nu v-a putut clătina hotărârea. Ați făcut alegerea clară: Europa. Democrație. Libertate”, a scris ea pe platforma X, adăugând că Uniunea Europeană rămâne deschisă și va sprijini parcursul european al țării. „Ușa noastră este deschisă. Vom fi alături de voi la fiecare pas. Viitorul vă aparține”, a subliniat von der Leyen.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a remarcat importanța acestui pas istoric pentru Moldova, subliniind că poporul moldovean a ales calea democrației și a oportunităților.

„Viitorul Moldovei este în Europa! Prin acest pas istoric înainte, poporul Moldovei a ales calea democrației, a speranței și a oportunităților. Ei au ales Europa”, a declarat Metsola, adăugând în română: „Europa este Moldova. Moldova este Europa”.

Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a felicitat cetățenii Moldovei pentru reziliența lor, evidențiind că puterea democrației moldovenești a răsunat dincolo de granițe.

„Felicitări, moldoveni. Astăzi, puterea democrației din Moldova răsună dincolo de granițele ei. În ciuda unui atac deschis asupra alegerilor voastre, ați rezistat unui val de dezinformare și interferență. Acum începe misiunea de a uni moldovenii în drumul lor către Uniunea Europeană”, a transmis Kos.

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a apreciat curajul cetățenilor și puterea votului.

„O armă care nu ucide! 28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmași ai lui Ștefan cel Mare l-au învățat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: votul”, a menționat Băsescu.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a subliniat claritatea mesajului transmis de alegătorii moldoveni.

„Poporul Moldovei și-a făcut auzită vocea, iar mesajul lor este clar și puternic. Au ales democrația, reforma și un viitor european, în pofida presiunilor și interferențelor din partea Rusiei. Uniunea Europeană este alături de Moldova. La fiecare pas”, a specificat Costa.

Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a apreciat rezultatul ca pe un semnal pentru accelerarea integrării europene.

„Victoria forțelor pro-europene în Republica Moldova este un semnal puternic pentru aderarea la Uniunea Europeană. Consiliul trebuie să aprobe de îndată începerea negocierilor pe capitole. Republica Moldova și, în mod special, președinta Maia Sandu au dat o lecție de democrație și de reziliență lumii occidentale. Europa și România câștigă, iar Republica Moldova se îndreaptă spre un viitor comun cu Uniunea Europeană. Până la sfârșitul anului 2028 se pot finaliza negocierile de aderare”, a subliniat Negrescu.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a evidențiat că Rusia a eșuat în tentativa de a influența scrutinul.

„Felicitări Partidului Acțiune și Solidaritate și președintei Maia Sandu pentru victoria clară în alegerile parlamentare! Este o victorie obținută în fața unor încercări fără precedent ale Federației Ruse de a influența rezultatul: finanțare ilegală a candidaților pro-ruși, manipulare, dezinformare și chiar încercări de mituire a alegătorilor. Întreaga Europă a văzut că democrația a învins în Republica Moldova, iar Rusia a pierdut”, susține europarlamentarul.

Liderul francez Emmanuel Macron a subliniat că alegerea cetățenilor a prevalat în ciuda presiunilor externe.

„În ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță. Franța este alături de Moldova în proiectul său european și în elanul său de libertate și suveranitate”, a puncta Macron.

Premierul polonez Donald Tusk a remarcat curajul cetățenilor și al președintei Maia Sandu.

„A fost nevoie de un adevărat curaj din partea națiunii moldovenești și a Maiei Sandu personal pentru a câștiga aceste alegeri. Nu numai că ați salvat democrația și ați menținut cursul european, dar ați și oprit Rusia în încercările sale de a prelua controlul asupra întregii regiuni. O lecție bună pentru noi toți”, a spus Tusk.

Duminică, 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au ales deputații în viitorul Parlament, iar la urne s-au prezentat aproximativ 1.596.530 de alegători, adică 52% din cei înscriși pe listele electorale. Rezultatele preliminare, după procesarea a 99,78% dintre procesele-verbale, arată că PAS a obținut 50,14% din voturi, Blocul Patriotic – 24,20%, Blocul „Alternativa” – 7,97%, Partidul Nostru – 6,21% și PPDA – 5,62%, confirmând victoria clară a forțelor pro-europene și consolidând angajamentul Republicii Moldova față de parcursul european.