Băsescu jubilează după alegerile parlamentare din Republica Moldova: O armă care nu ucide

Fostul președinte Traian Băsescu a reacționat după victoria partidului pro-european PAS în alegerile parlamentare din Republica Moldova. Acesta a transmis că moldovenii „i-au dat o lecție” lui Vladimir Putin, arătând că votul este mai puternic decât armele.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova, desfășurate duminică, 28 septembrie 2025, s-au încheiat cu victoria categorică a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu. După numărarea a 99,91% dintre voturi, PAS a obținut 50,16%, asigurându-și astfel majoritatea parlamentară.

De cealaltă parte, Blocul Patriotic, formațiune pro-rusă condusă de fostul președinte Igor Dodon, a strâns doar 24,19% din voturi, un rezultat considerat de analiști drept o înfrângere severă și neașteptată prin proporțiile sale.

Victoria PAS a fost interpretată ca un pas decisiv spre consolidarea direcției europene a Republicii Moldova și ca un eșec major pentru Moscova, care miza pe întărirea influenței politice prin Blocul Patriotic.

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, un susținător constant al parcursului european al Republicii Moldova, a comentat rezultatul scrutinului printr-un mesaj transmis pe rețelele sociale.

„O armă care nu ucide! 28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmaşi ai lui ȘTEFAN CEL MARE l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: VOTUL”, a scris Băsescu.

El a subliniat că cetățenii Republicii Moldova au demonstrat, prin vot, că direcția spre Uniunea Europeană este o alegere fermă și că influența Kremlinului poate fi respinsă democratic.

La scrutin a participat și Maria Băsescu, soția fostului președinte, care are cetățenie moldovenească. Aceasta a declarat că a votat pentru „direcția spre Europa”:

„Îmi doresc ce e mai bun. Direcția spre Europa”, a spus Maria Băsescu, potrivit presei locale.

Deși și Traian Băsescu a deținut cetățenie moldovenească, aceasta i-a fost retrasă în anul 2018, în timpul mandatului președintelui Igor Dodon, un apropiat al Kremlinului.