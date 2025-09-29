PAS își asigură majoritatea în Parlament. Pe listă se regăsesc nume noi din politică, sport și cultură

Republica Moldova. După procesarea a 99% dintre voturi, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut o majoritate clară în noul Parlament al Republicii Moldova, reușind să acumuleze 55 de mandate. Formațiunea, care a condus țara în ultimii patru ani, își consolidează astfel poziția de principală forță politică proeuropeană.

Pe primele poziții ale listei se află liderii consacrați ai partidului. Președintele PAS, Igor Grosu, deschide lista, urmat de actualul prim-ministru, Dorin Recean. Locul al treilea este ocupat de vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman. Printre noii deputați se regăsește și fostul ministru al Afacerilor Externe, Nicu Popescu, precum și Marcel Spătari, fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale.

Lista deputaților PAS include și personalități care până acum nu au avut activitate politică directă, dar care provin din domenii variate. Printre aceștia se numără vicecampioana mondială la lupte, Anastasia Nichita, dirijorul și artistul Nicolae Botgros, jurnalistul și scriitorul Constantin Cheianu, dar și activista civică Ludmila Adamciuc.

De asemenea, intră în Parlament rectorul Universității Tehnice, Viorel Bostan, și medicul urolog Emil Ceban, rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie.

O altă prezență inedită pe lista viitorilor deputați este fotbalistul Maxim Potărniche, aflat pe poziția 25. În legislativ se va regăsi și actualul director al Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhari. O surpriză o reprezintă și includerea lui Dinu Plîngău, liderul Platformei Demnitate și Adevăr, care a fost parte din echipa lui Andrei Năstase. Deși Năstase a candidat independent și nu a trecut pragul electoral de 2%, Plîngău va accede în Parlament pe lista PAS.

Cu o majoritate de 55 de mandate, PAS va avea posibilitatea să formeze o agendă legislativă stabilă, bazată pe integrarea europeană, reforme anticorupție și modernizarea instituțiilor statului. Lista cuprinde atât figuri politice consacrate, cât și profesioniști din sport, educație, cultură și societatea civilă, reflectând dorința partidului de a-și diversifica echipa parlamentară.