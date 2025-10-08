Reforma pensiilor magistraților propusă de Guvernul Bolojan, criticată din nou de CSM

Consiliul Superior al Magistraturii a criticat din nou, miercuri, reforma pensiilor magistraților propusă de Guvernul Bolojan, afirmând că „autoritatea judecătorească se confruntă cu o situație de o gravitate excepțională”. „În mai multe rânduri Consiliul Superior al Magistraturii a atras atenţia asupra riscurilor cauzate de climatul de ostilitate creat împotriva magistraţilor”, a mai transmis CSM, într-un comunicat.

Consiliul Superior al Magistraturii a afirmat că sistemul judiciar se confruntă cu o „situaţie de o gravitate excepţională”, provocată de atitudinea unor politicieni față de autoritatea judecătorească, situație agravată de adoptarea proiectului de lege care modifică statutul judecătorilor și procurorilor.

„În mai multe rânduri Consiliul Superior al Magistraturii a atras atenţia asupra riscurilor cauzate de climatul de ostilitate creat împotriva magistraţilor, prin luări de poziţie ale factorului politic şi prin campanii mediatice care au urmărit discreditarea sistemului judiciar şi culpabilizarea acestuia pentru situaţia economică şi socială în care se află România”, a mai transmis CSM, într-un comunicat.

CSM afirmă că factorul politic a continuat să sfideze autoritatea judecătorească și nu ar fi dorit să poarte un dialog sau să colaboreze.

„Aspectele semnalate de Consiliu sunt în continuare de actualitate, întrucât niciuna dintre cauzele care au generat reacţia sistemului judiciar nu a fost înlăturată, neexistând vreo preocupare cu privire la impactul demersurilor factorului politic asupra independenţei justiţiei, care reprezintă garanţia fundamentală a dreptului cetăţeanului la un proces echitabil”, se mai arată în comunicat.

Consiliul a transmis magistraților că va continua să folosească „toate instrumentele legale pentru apărarea independenţei justiţiei şi a statutului magistraţilor, astfel încât să fie garantate drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor şi parcursul democratic al societăţii româneşti”.

La sfârșitul lunii iulie, premierul Ilie Bolojan a prezentat un proiect de lege care prevede creșterea vârstei de pensionare a magistraților la 65 de ani. Proiectul prevede, de asemenea, ca pensia magistraților să reprezinte cel mult 70% din ultimul salariu net, față de 80% din brut, cât este în prezent.

Legea a fost adoptată de Parlament, însă a fost contestată de Instanța Supremă la Curtea Constituțională, care a amânat de două ori pronunțarea unei decizii.