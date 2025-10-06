Sorin Oprescu, sub contrul judiciar: Unde să plec din Grecia, că n-am plecat patru ani

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost plasat sub control judiciar în Grecia, după ce a fost reținut sâmbătă de polițiștii eleni în apropierea aeroportului din Salonic. Decizia vine în contextul unei noi cereri de extrădare formulate de autoritățile române, care solicită predarea sa pentru executarea unei pedepse de 10 ani și 8 luni de închisoare.

Luni dimineață, Sorin Oprescu a fost dus la audieri, fiind escortat de polițiști. În fața instanței, el a susținut că nu avea intenția de a fugi din Grecia, țară în care locuiește de mai mulți ani.

„Nici eu nu știu ce se întâmplă, că e… totuși o hotărâre și o judecată, da? Unde să plec din Grecia, că nu am plecat patru ani? Am fost să aștept un prieten”, a declarat fostul edil, pentru Antena 1.

Oprescu a confirmat că va solicita procurorului să nu aprobe extrădarea, afirmând că a făcut același lucru și în 2022, când o cerere similară a fost respinsă de justiția elenă: „Am cerut şi atunci. Mi s-a aprobat.”

Fostul edil a vorbit și despre starea sa de sănătate, precizând că se confruntă cu „o serie întreagă de lucruri destul de serioase” din punct de vedere medical.

„Regret faptul că nu a fost luat în considerare ce am realizat. Dosarul meu a fost pe bază politică. Nu cred, sunt convins”, a spus Oprescu, care rămâne sub control judiciar până la soluționarea cererii de extrădare.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat duminică seara că, în prezent, nu mai există motive legale care să blocheze extrădarea lui Sorin Oprescu:

„Procedura mandatului european de arestare presupune examinarea cu celeritate. De la ultima solicitare a României au intervenit două hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, care sunt în sprijinul cererii noastre. Condițiile de detenție din România sunt la standarde europene, iar impedimentul apreciat anterior de autoritățile elene a dispărut”.

Sorin Oprescu are de executat 10 ani și 8 luni de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor. Fostul primar a părăsit România înainte de pronunțarea definitivă a sentinței, fiind localizat ulterior în Grecia.

În 2022, prima cerere de extrădare formulată de autoritățile române a fost respinsă de instanțele elene, care au invocat probleme legate de condițiile de detenție din România. Până la analiza noii cereri de extrădare, Sorin Oprescu rămâne sub control judiciar pe teritoriul Greciei. Judecătorii urmează să decidă dacă îl vor trimite în România pentru a-și ispăși pedeapsa sau dacă vor respinge din nou solicitarea.