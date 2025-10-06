Grecia refuză, a doua oară, extrădarea lui Sorin Oprescu

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat la Digi24 că România a transmis Greciei toate datele privind condițiile de detenție, după reținerea fostului primar Sorin Oprescu pe aeroportul din Salonic. Oficialul susține că penitenciarele din țară respectă acum standardele europene.

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, condamnat definitiv în România la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție, a fost reținut din nou de autoritățile elene, sâmbătă, pe aeroportul din Salonic.

În ciuda noilor informații transmise de statul român cu privire la condițiile din penitenciare, instanța din Grecia a decis să respingă cererea de extrădare formulată de autoritățile de la București.

Reținerea vine la câteva luni după ce, în luna iulie, Curtea de Apel din Atena refuzase predarea lui Oprescu, invocând starea de sănătate precară a acestuia și condițiile din sistemul penitenciar românesc.

După noua reținere a lui Sorin Oprescu, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat la Digi24 care sunt pașii următori în cadrul procedurii europene.

„Procedura mandatului european de arestare presupune examinarea acestuia cu celeritate, ceea ce înseamnă că, acum, fiind arestat, va fi prezentat unui magistrat, urmând să își formuleze poziția – fie este de acord cu trimiterea sa în România, fie, dacă nu este de acord, urmează a se desfășura o procedură judiciară în acest sens”, a declarat ministrul.

Oficialul a subliniat că Ministerul Justiției va continua să colaboreze strâns cu autoritățile elene pentru a furniza toate datele necesare referitoare la condițiile de detenție.

„Vom lua toate măsurile care țin de cooperarea judiciară loială și care țin de statul român pentru a pune la dispoziția autorităților din Grecia toate informațiile relevante”, a precizat Radu Marinescu.

Ministrul Justiției a insistat că sistemul penitenciar românesc a fost modernizat și că argumentul privind condițiile de detenție invocat anterior de Grecia nu mai este valabil.

„Noi apreciem că, în acest moment, condițiile de detenție oferite de România sunt la standarde europene și că acest impediment apreciat anterior de autoritățile elene a dispărut”, a spus Marinescu.

Declarația vine în contextul în care Ministerul Justiției a transmis deja către partea elenă o serie de documente și rapoarte actualizate, menite să demonstreze progresele făcute de România în privința spațiilor de detenție, a tratamentului deținuților și a respectării normelor impuse de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

„Apreciem, repet, că în ceea ce privește condițiile de deținere s-au făcut progrese semnificative și că acest impediment nu mai există”, a completat ministrul.

În 13 mai 2019, Tribunalul București l-a condamnat definitiv pe Sorin Oprescu la 5 ani și 4 luni de închisoare pentru luare de mită, constituirea unui grup infracțional organizat și abuz în serviciu.

Ulterior, în urma contopirii pedepselor în alte dosare, sentința finală a ajuns la 10 ani și 8 luni. Imediat după pronunțarea deciziei, fostul edil a părăsit România, fiind dat în urmărire internațională.

În 2022, a fost localizat și reținut în Grecia, însă instanțele elene au refuzat extrădarea sa, motivând că starea de sănătate nu îi permite detenția în sistemul penitenciar românesc.

De atunci, autoritățile române au încercat în repetate rânduri să convingă partea elenă că problemele invocate au fost remediate, în special după modernizarea mai multor unități de detenție și creșterea spațiului minim per deținut.

După reținerea de pe aeroportul din Salonic, Sorin Oprescu urmează să fie prezentat unui magistrat grec, care va decide asupra validității mandatului european și a condițiilor de extrădare.

Dacă instanța menține refuzul, România poate depune un nou apel sau poate solicita reevaluarea mandatului, în baza noilor informații furnizate de Ministerul Justiției.