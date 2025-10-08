Ce se schimbă în spitalele de stat, după ce Legea reformei în Sănătate a trecut de CCR

Curtea Constituțională (CCR) a respins obiecția de neconstituționalitate privind Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății. Astfel, proiectul este declarat constituțional și va fi trimis la Palatul Cotroceni pentru promulgare.

Actul normativ face parte din Pachetul II de reforme în sănătate, asumat de premierul Ilie Bolojan în fața Parlamentului. Legea vizează modernizarea cabinetelor medicale, reformarea conducerii medicale, îmbunătățirea managementului spitalelor și consolidarea rețelei de unități sanitare.

Printre noutăți se numără posibilitatea medicilor de familie de a deschide puncte secundare de lucru, introducerea unui nou model de plată în asistența primară, reguli mai stricte pentru șefii de secții și UPU, precum și stimularea parteneriatelor între spitale și universități.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că reforma urmărește creșterea eficienței și a calității serviciilor medicale, printr-o organizare mai clară și o gestionare mai bună a resurselor din sistemul de sănătate.

„Un stat corect, cu respect pentru români, nu poate exista în absenţa unui sistem de sănătate accesibil, eficient, cu servicii medicale decente pentru fiecare pacient”, a spus prim-ministrul în şedinţa comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Potrivit premierului Ilie Bolojan, deși bugetul alocat Sănătății a crescut constant în ultimii ani, iar personalul medical a beneficiat de majorări salariale și de investiții importante în infrastructură, aceste măsuri nu au dus la o îmbunătățire semnificativă a serviciilor oferite pacienților.

În schimb, susține el, sistemul a continuat să acumuleze probleme care afectează eficiența și calitatea actului medical.

„A venit vremea să facem ce trebuia făcut demult. Proiectul pentru care ne angajăm răspunderea în faţa Parlamentului aduce mai multă ordine şi corectitudine în sistem, mai multă grijă pentru pacienţi şi resursele alocate lor, reduce risipa şi face sistemul mai accesibil”, a adăugat Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că reforma din sistemul sanitar se bazează pe trei direcții principale. Prima dintre acestea vizează reorientarea pacienților din zona spitalizării către medicina de familie și cea de specialitate, prin reducerea internărilor care nu sunt strict necesare.

Potrivit acestuia, tratarea pacienților la medicul de familie sau la specialist ar putea aduce economii de peste trei miliarde de lei, fonduri care vor fi redirecționate către îmbunătățirea serviciilor medicale.

Totodată, sistemul de plată pentru medicii de familie va fi modificat. Noua formulă va pune accent pe calitatea serviciilor prestate, care vor reprezenta aproximativ două treimi din venit, în timp ce restul de o treime va fi calculat în funcție de numărul pacienților înscriși pe listă.

A doua direcție a reformei urmărește extinderea și accesibilizarea serviciilor medicale, astfel încât persoanele din comunitățile izolate să poată beneficia mai rapid de consultații și îngrijiri de bază.

„Seniorii, bolnavii cronici şi persoanele cu dizabilităţi primesc îngrijire la domiciliu fără costuri suplimentare. Se schimbă şi mecanismul prin care asigurăm accesul la medicamente inovative, în aşa fel încât să fie predictibil şi fără presiune pe bugetul public, încurajând prescrierea de medicamente generice”, a arătat Bolojan.

A treia direcție a reformei vizează creșterea responsabilității, performanței și disciplinei financiare în sistemul sanitar, în special la nivelul spitalelor.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că managementul unităților medicale va deveni mai profesionist, contractele urmând să fie bazate pe indicatori de performanță, iar evaluările să se desfășoare în mod transparent. Numirile fără concurs vor fi eliminate, iar responsabilitatea managerilor și a șefilor de secție va fi sporită.

„Se introduc sancţiuni clare şi mecanisme pentru recuperarea sumelor pentru servicii fictive, practică prin care s-au sifonat uneori bani de la buget. Creşte ponderea plăţilor pe servicii medicale şi scade ponderea influenţelor salariale ca mecanism de plată. Astfel, spitalele publice vor fi încurajate să-şi dezvolte activitatea pe baza nevoii reale de servicii de sănătate către populaţie”, a mai spus el.

Unitățile spitalicești își vor reorganiza activitatea în funcție de nevoile reale ale populației.

„Vom consolida reţeaua publică prin introducerea categoriei spitale de importanţă strategică. Aceasta va ajuta la prioritizarea investiţiilor şi dotărilor pentru unităţi vitale în gestionarea crizelor medicale. În acelaşi timp, responsabilizăm şi spitalele private. Acestea vor fi obligate să suporte costurile dacă pacientul este externat nejustificat şi reinternat într-un spital public în 48 de ore pentru aceeaşi patologie”, a încheiat Bolojan.