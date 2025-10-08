ICCJ dă liber la măriri de salarii pentru anumite categorii de bugetari

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit modul în care anumite categorii de bugetari vor beneficia de majorări salariale în funcție de gradație, printr-o decizie pronunțată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, ca urmare a sesizării Curții de Apel Oradea. Decizia vizează, în special, categoria asistenților și clarifică modul de aplicare a gradațiilor în calculul salariului.

ÎCCJ a confirmat că majorările trebuie acordate diferențiat, în funcție de nivelul fiecărei gradații, oferind astfel un cadru legal clar pentru instituțiile publice. Hotărârea vine să pună capăt interpretărilor diferite între instanțele inferioare și asigură că bugetarii vizați vor beneficia de creșteri salariale corecte, conform legii.

„Salariul de bază pentru o anumită vechime de muncă al unui asistent personal se calculează potrivit eşalonării reglementate de art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017, respectiv prin raportare la cel stabilit pentru anul 2022 prin Anexa nr. II Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială” pct. 3.2. nr. crt. 45 din Legea-cadru nr. 153/2017, urmând a se ajusta până la concurenţa salariului minim brut pe ţară garantat în plată, în măsura în care acesta din urmă este mai mare decât salariul de bază calculat potrivit Legii-cadru nr. 153/2017”, arată ÎCCJ.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis majorarea salariilor pentru anumite categorii de angajați, pe baza prevederilor articolului 38, care reglementează creșterile salariale în sistemul public.

Începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază, solda de funcție, indemnizațiile de încadrare și alte componente ale sistemului de salarizare – inclusiv sporuri, prime și compensații – se majorează cu 25% față de nivelul din decembrie 2017, fără a depăși plafonul stabilit de lege, cu condiția ca angajații să-și desfășoare activitatea în aceleași condiții.

Decizia detaliază și modul de acordare a gradațiilor pentru personalul din învățământ: personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal de conducere și personal de îndrumare și control. Astfel, creșterile se aplică etapizat:

1 ianuarie 2019: prima tranșă, reprezentând 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut pentru anul 2022 și cel din decembrie 2018;

1 ianuarie 2020: a doua tranșă, reprezentând încă 1/4 din diferența dintre salariul de bază pentru anul 2022 și cel din decembrie 2018.

Prin această decizie, ÎCCJ oferă claritate asupra modului în care se aplică gradațiile salariale și creșterile corespunzătoare în sistemul bugetar, asigurând respectarea drepturilor angajaților.