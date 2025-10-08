Justitie

ICCJ dă liber la măriri de salarii pentru anumite categorii de bugetari

Comentează știrea
ICCJ dă liber la măriri de salarii pentru anumite categorii de bugetariSalarii. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit modul în care anumite categorii de bugetari vor beneficia de majorări salariale în funcție de gradație, printr-o decizie pronunțată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, ca urmare a sesizării Curții de Apel Oradea. Decizia vizează, în special, categoria asistenților și clarifică modul de aplicare a gradațiilor în calculul salariului.

Salarii mai mari pentru anumite categorii de bugetari

ÎCCJ a confirmat că majorările trebuie acordate diferențiat, în funcție de nivelul fiecărei gradații, oferind astfel un cadru legal clar pentru instituțiile publice. Hotărârea vine să pună capăt interpretărilor diferite între instanțele inferioare și asigură că bugetarii vizați vor beneficia de creșteri salariale corecte, conform legii.

„Salariul de bază pentru o anumită vechime de muncă al unui asistent personal se calculează potrivit eşalonării reglementate de art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017, respectiv prin raportare la cel stabilit pentru anul 2022 prin Anexa nr. II Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială” pct. 3.2. nr. crt. 45 din Legea-cadru nr. 153/2017, urmând a se ajusta până la concurenţa salariului minim brut pe ţară garantat în plată, în măsura în care acesta din urmă este mai mare decât salariul de bază calculat potrivit Legii-cadru nr. 153/2017”, arată ÎCCJ.

Proces

Proces. Sursa foto: Arhiva EVZ

Cum se aplică

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis majorarea salariilor pentru anumite categorii de angajați, pe baza prevederilor articolului 38, care reglementează creșterile salariale în sistemul public.

Ploile torențiale au făcut ravagii în Chișinău. Străzi inundate și copaci doborâți”
Ploile torențiale au făcut ravagii în Chișinău. Străzi inundate și copaci doborâți”
Codul roșu de ploi a provocat ravagii în țară. Ce se întâmplă în Capitală
Codul roșu de ploi a provocat ravagii în țară. Ce se întâmplă în Capitală

Începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază, solda de funcție, indemnizațiile de încadrare și alte componente ale sistemului de salarizare – inclusiv sporuri, prime și compensații – se majorează cu 25% față de nivelul din decembrie 2017, fără a depăși plafonul stabilit de lege, cu condiția ca angajații să-și desfășoare activitatea în aceleași condiții.

Detalii legate de salariile profesorilor

Decizia detaliază și modul de acordare a gradațiilor pentru personalul din învățământ: personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal de conducere și personal de îndrumare și control. Astfel, creșterile se aplică etapizat:

1 ianuarie 2019: prima tranșă, reprezentând 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut pentru anul 2022 și cel din decembrie 2018;

1 ianuarie 2020: a doua tranșă, reprezentând încă 1/4 din diferența dintre salariul de bază pentru anul 2022 și cel din decembrie 2018.

Prin această decizie, ÎCCJ oferă claritate asupra modului în care se aplică gradațiile salariale și creșterile corespunzătoare în sistemul bugetar, asigurând respectarea drepturilor angajaților.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:24 - OMC anticipează o creștere a comerțului în 2025, urmat de o încetinire anul viitor
11:14 - Ploile torențiale au făcut ravagii în Chișinău. Străzi inundate și copaci doborâți”
11:02 - Iubita lui Botezatu se mută din țară. Despărțirea i-a pus capac
10:51 - ICCJ dă liber la măriri de salarii pentru anumite categorii de bugetari
10:42 - Probleme medicale pentru Dolly Parton. Concertul din Las Vegas, reprogramat
10:34 - Doi francezi și un ceh, arestați în Burkino Faso pentru spionaj

HAI România!

România, sabotată de la vârful puterii
România, sabotată de la vârful puterii
România, între nebunia Rusiei și Ilie-Sărăcie
România, între nebunia Rusiei și Ilie-Sărăcie
Putin face mișto de Occident. Hai LIVE cu Turcescu
Putin face mișto de Occident. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale