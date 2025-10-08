Salarii mari pentru doar două zile pe săptămână. Puțini reușesc să rămână în domeniu

Domeniul organizării de evenimente este unul dinamic și plin de provocări, iar veniturile angajaților diferă considerabil în funcție de experiență și de angajator. Totodată, dimensiunea evenimentelor gestionate reprezintă un factor important. Deși salariații din acest sector pot ajunge la venituri lunare atractive și pot lucra doar sâmbăta și duminica, puțini reușesc să reziste pe termen lung din cauza programului solicitant.

Angajații din domeniul organizării de evenimente pot lucra atât pentru agenții private, cât și pentru companii mari, iar salariile reflectă aceste diferențe. Conform anunțurilor disponibile pe platformele de recrutare precum BestJobs și eJobs, un asistent de evenimente aflat la început de carieră poate câștiga între 3.000 și 5.000 de lei net pe lună.

Pentru pozițiile de coordonator sau manager de evenimente, salariile cresc considerabil, situându-se în medie între 6.000 și 10.000 de lei.

Mulți tineri care au un loc de muncă stabil, de luni până vineri, optează să lucreze ca ospătari în timpul weekendului pentru a-și crește veniturile.

Aceștia sunt angajați la nunți, botezuri, petreceri private sau evenimente corporate, unde cerințele sunt mai mari, iar munca implică atât servirea invitaților, cât și asistență în organizarea evenimentului. Gabriel, un ospătar cu peste 15 ani de experiență în domeniu, spune că a ajuns la nivelul la care poate cere un preț dublu pentru munca prestată. Pe cont propriu, acesta își caută colaboratorii prin intermediul platformei OLX.

„Pentru un eveniment de opt, ospătarii fără prea multă experiență pot câștiga în jur de 350–400 de lei. Eu am 15 ani de experiență pe vapor și îmi permit să cer dublu”, ne-a spus el.

Pe lângă beneficiul financiar, această activitate le oferă experiență în relația cu clienții și în gestionarea situațiilor neprevăzute, însă programul prelungit și efortul fizic intens fac ca această opțiune să fie provocatoare și solicitantă.

„Noi mergem și la evenimente organizate la domiciliul clientului, iar prețul este în jur de 300 de lei pentru un eveniment”, ne-a spus un ospătar din Capitală.

Cei cu experiență de peste 5–10 ani sau cei care gestionează evenimente de amploare pot ajunge la venituri lunare de 12.000–18.000 de lei, iar în cazuri excepționale, sumele pot depăși 20.000 de lei, mai ales pentru proiecte corporate internaționale sau evenimente culturale de mare anvergură.

Freelancerii din domeniu au o structură diferită de venituri. Aceștia pot percepe onorarii pe proiect, care variază între 1.000 și 15.000 de lei, în funcție de complexitatea evenimentului și de reputația profesională. Avantajul acestui mod de lucru este flexibilitatea și posibilitatea de a câștiga mai mult decât salariul standard, însă implică și riscuri, cum ar fi lipsa unui venit stabil sau perioadele fără contracte active.

Salariile în domeniul evenimentelor sunt influențate și de zonă. În orașele mari precum București, Cluj-Napoca sau Timișoara, companiile plătesc mai mult comparativ cu orașele mici, datorită cererii mai mari și a costurilor mai ridicate de organizare.

De asemenea, specializările precum evenimente corporate, nunți sau festivaluri internaționale pot aduce venituri superioare, în timp ce evenimentele private mici sau activitățile promoționale au remunerații mai modeste.