Cât câștigă experții în AI. Salarii mari și bonusuri de performanță

Industria inteligenței artificiale traversează o perioadă fără precedent, iar marile companii concurează pentru a recruta specialiști de top. Cererea pentru ingineri și cercetători capabili să dezvolte și să antreneze modele AI sofisticate a crescut în ultima perioadă, în timp ce oferta de profesioniști rămâne extrem de limitată. Conform anunțurilor disponibile pe platformele de recrutare din România, cei care își desfășoară activitatea în acest domeniu se bucură de venituri lunare substanțiale.

În SUA, specialiștii în machine learning pot câștiga peste 250.000 de dolari pe an, iar în Marea Britanie salariile pentru pozițiile senior depășesc 300.000 de lire sterline, potrivit CNBC. De asemenea, angajații implicați primesc și bonusuri generoase.

În România, un expert AI cu experiență poate ajunge la un salariu de 5.000 de euro pe lună. Într-un anunț publicat pe Ejobs, o companie cunoscută la nivel global menționează că viitorul angajat trebuie să aibă cunoștințe solide pe segmentul inteligenței artificiale și machine learning, să fie familiarizat cu modele de tip LLM, framework-uri de dezvoltare și platforme cloud.

Candidatul ideal trebuie să aibă experiență practică în dezvoltarea de modele AI, implementarea de algoritmi de analiză a datelor și integrarea soluțiilor AI în aplicații reale, se arată în anunț.

Compania oferă un pachet salarial atractiv, care poate include bonusuri și alte beneficii, precum posibilitatea de a lucra remote, traininguri specializate și oportunități de dezvoltare profesională continuă.

Potențialii angajați trebuie să aibă capacitatea de a lucra în echipă, abilități de comunicare și o gândire analitică bine dezvoltată, esențială în proiectele complexe de inteligență artificială.

Oportunități există și pe plan local în cazul celor care nu vor să se îndrepte către companiile din străinătate. O firma din Cluj caută un candidat care își dorește să facă primii pași în sfera inteligenței artificiale. Conform anunțului, salariul viitorul angajat pornește de la 3.000 de euro și poate ajunge la 5.000 de euro.

De asemenea, o altă companie din Cluj este dispusă să ofere unui inginer șef AI un salariu de 1445 de euro. Pe platformele de recrutare, cele mai multe dintre anunțurile destinate acestui segment se referă la munca de acasă.

Recent, Meta a lansat o strategie masivă de angajări pentru AI Superintelligence Labs, investind 14 miliarde de dolari și încercând să atragă talente chiar de la OpenAI. În paralel, Google a convins fondatori de startup-uri să se alăture diviziei DeepMind prin tranzacții importante, iar Microsoft a recrutat discret zeci de specialiști de la concurenți. Aceste mișcări fac parte dintr-un efort strategic de consolidare înaintea dezvoltării următoarei generații de modele AI.

Dezvoltarea unui model AI de top poate depăși 200 de milioane de dolari. Din acest motiv, investițiile în resursa umană devin esențiale pentru menținerea unui avantaj competitiv.