Ce salarii câștigă angajații din bănci în 2025. Specialist HR: Nu e un domeniu foarte căutat

Salariile din sistemul bancar nu se află printre cele mai atractive din piața muncii, iar diferențele sunt vizibile în funcție de poziția ocupată, de experiență și de instituția financiară. Din cauza pachetelor salariale destinate celor care intenționează cu clienții, joburile din domeniu nu prezintă prea mult interes, afirmă Roxana Carabadache, Managing Partner Antal Internațional, o firmă de consiliere și recrutare din Cluj.

Conform anunțurilor disponibile pe platformele de recrutare, un consilier clienți sau un casier bancar, aflat la început de drum, câștigă în medie între 3.800 și 4.500 de lei net pe lună. În cazul unui manager affluent, care se ocupă de administrarea portofoliilor clienților, venitul lunar se încadrează între 7.000 și 9.000 de lei.

La aceste venituri se adaugă, de regulă, bonusuri de performanță și diverse beneficii extrasalariale, precum tichete de masă, abonamente medicale sau programe de training.

„Nu e un domeniu foarte căutat. La nivelul celor care interacționează cu clienții, nivelul salarial nu este foarte atractiv. Există o rigurozitate a sistemului care atrage doar anumite tipologii de specialiști”, a explicat Roxana Carabadache.

Pe măsură ce urcă în carieră, un ofițer de credite sau un specialist pe segmentul corporate poate ajunge la salarii între 5.000 și 8.000 de lei net. În cazul unor bănci mari, veniturile pot depăși acest prag, mai ales când se adaugă primele de performanță, bonusurile anuale și comisioanele din vânzări.

Managerii de sucursală, dar și coordonatorii de echipe pe segmentele retail sau corporate, câștigă între 8.000 și 12.000 de lei net lunar, în funcție de obiective și de portofoliul de clienți gestionat.

Un aspect important al domeniului bancar îl reprezintă pachetul de beneficii. Majoritatea angajaților primesc abonamente medicale private, programe de formare continuă, reduceri la produsele financiare oferite de bancă și, în unele cazuri, zile suplimentare de concediu.

În procesul de selecție, băncile apelează la companiile de recrutare și au stabilite reguli clare legate de viitorii angajați.

„Băncile apelează la companii de recrutare, mai ales în zona pozițiilor foarte nișate. Vorbim aici de poziții de manager de departament, fie din zona de risc, fie din zona de client manager”, a mai spus Roxana Carabadache.