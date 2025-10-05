O planificare mai bună schimbă radical modul de lucru al angajaților în schimburi

O planificare mai bună poate reduce absențele pe motiv de boală în rândul lucrătorilor în schimburi

Jarno Turunen, specialist principal la Institutul finlandez de sănătate ocupațională, a realizat o teză de doctorat cu privire la efectele caracteristicilor muncii în schimburi asupra absențelor medicale la lucrătorii în schimburi. Studiul sugerează că planificarea turelor poate fi utilizată pentru a reduce absențele din motive de boală ale angajaților prin creșterea influenței lucrătorilor în ture asupra orelor lor de lucru, luând în considerare în același timp efectele asupra sănătății ale caracteristicilor orelor de lucru în munca în ture.

Absența pe motiv de boală este o problemă semnificativă în asistența medicală publică finlandeză, iar reducerea acesteia este esențială pentru asigurarea serviciilor și gestionarea costurilor. Abordarea absențelor medicale poate contribui la atenuarea deficitului de forță de muncă pe termen lung. Programarea participativă a turelor, care sporește influența angajaților asupra programului lor, duce la reducerea absențelor medicale la nivel de echipă. Cu toate acestea, indivizii pot concepe ture nefavorabile din punct de vedere ergonomic, ceea ce poate duce la creșterea îmbolnăvirii în timp.

Studiul evaluează, de asemenea, efectele Legii privind timpul de lucru, care a intrat în vigoare la începutul anului 2020. Modificarea legislativă a garantat angajaților care lucrează în schimburi neregulate cel puțin 11 ore consecutive de odihnă neîntreruptă în timpul celor 24 de ore care urmează începerii fiecărui schimb. Rezultatele indică faptul că reforma a redus absențele medicale în rândul angajaților ale căror ore de lucru au fost afectate de modificare.

Concluziile tezei pot fi aplicate la planificarea și dezvoltarea muncii în schimburi neregulate, în beneficiul angajaților, al supraveghetorilor și al furnizorilor de software pentru programarea schimburilor, precum și al factorilor de decizie atât la nivel național, cât și în regiunile de asistență socială.

Institutul finlandez de sănătate ocupațională este una dintre cele mai apreciate instituții din lume care efectuează cercetări privind timpul de lucru și sănătatea, iar lucrarea lui Turunen contribuie la o perspectivă nouă asupra vieții profesionale de zi cu zi.

sursa: medicalexpress.com