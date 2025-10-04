Premieră în lumea medicală: Oamenii de știință creează embrioni din ADN-ul pielii umane

Oamenii de știință de la Universitatea de Sănătate și Știință din Oregon ((Oregon Health & Science University - OHSU) au creat pentru prima dată în istorie embrioni umani în stadiu incipient, cu ajutorul ADN-ul prelevat din celulele pielii umane, informează BBC

Potrivit noului studiu al cercetătorilor americani, oamenii de știință au folosit în acest experiment celule ale pielii umane pentru a putea crea ovule fertilizabile capabile să producă embrioni. Este un progres care ar putea ajuta la tratamentele de fertilitate.

Mai exact, oamenii de știință au prelevat nucleul dintr-o celulă a pielii umane și au transplantat-o într-un ovul donator lipsit de propriul nucleu.

Cercetătorii americani au produs în urma acestei manevre „82 de ovocite umane funcționale, sau celule ovulare imature”. Apoi, ovocitele au fost fertilizate în laborator, dar, se arată în studiu, „niciun ovocit nu s-a dezvoltat dincolo de stadiul de șase zile”.

Tehnica folosită de oamenii de știință este similară cu cea folosită pentru a crea oaia Dolly, primul mamifer clonat din lume, care s-a născută în 1996, mai arată BBC.

Și chiar dacă tehnica este pe departe de a fi perfectă, deoarece ovulul alege în mod aleatoriu cromozomii pe care să îi elimine, ar putea fi folosit ca un tratament pentru infertilitatea cauzată în unele cazuri de vârsta înaintată sau de diverse boli, folosindu-se aproape orice celulă din corp ca punct de plecare pentru o nouă viață.

De asemenea, studiul mai arată că următoarea etapă este „de a convinge ovulul să renunțe la jumătate din cromozomii săi, într-un proces pe care cercetătorii l-au numit „mitomeioză” (o fuziune între mitoză și meioză, cele două moduri în care celulele se divid).

La această dată, potrivit studiului, rata de succes este slabă, „în jur de 9%, iar cromozomii ratează un proces important în care își rearanjează ADN-ul, numit încrucișare”.

De fapt, această metodă face parte dintr-un domeniu care vizează producerea de spermatozoizi și ovule în afara corpului uman, cunoscut sub numele de „gametogeneză in vitro”.

Profesorul Shoukhrat Mitalipov, directorul centrului pentru terapie genetică de la Universitatea Oregon a declarat: „Trebuie să perfecționăm această metodă. În cele din urmă spre asta ne îndreptăm, deoarece există din ce în ce mai mulți pacienți care nu pot avea copii”.

Iar această metodă ar putea ajuta femeile în vârstă care nu mai produc ovule viabile, bărbații care nu produc suficienți spermatozoizi sau persoanele care în urma tratamentul împotriva cancerului au rămas infertile, mai arată studiul publicat în revista Nature Communications.