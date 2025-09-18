Țările în care costurile pentru fertilizarea in vitro sunt acoperite de stat. Cuplurile din România, la limita răbdării

În multe state, cuplurile au parte de sprijin financiar de la stat pentru a urma procedura de fertilizare in vitro (FIV), însă condițiile și nivelul acestui sprijin variază semnificativ de la o țară la alta. În România, guvernul Bolojan a suspendat programul destinat cuplurilor care se confruntă cu instabilitatea, iar decizia a stârnit nemulțumiri.

Potrivit Atlasului European al Politicilor de Tratament al Fertilității, cinci țări europene oferă finanțare completă pentru până la șase cicluri de FIV: Franța, Austria, Danemarca, Estonia și Polonia. Aceste state acoperă integral costurile tratamentului, fără a impune costuri suplimentare din partea beneficiarilor.

Alte țări europene oferă finanțare parțială pentru FIV, acoperind între 20% și 90% din costurile tratamentului. De exemplu, în Belgia, Grecia, Olanda și Slovenia, sprijinul financiar poate ajunge până la 90%, în timp ce în Bulgaria și Spania, acesta se situează între 20% și 30%.

În Marea Britanie, un ciclu de fertilizare in vitro (FIV) cu ovule proprii costă, în medie, aproximativ 6.000 de lire sterline, în timp ce tratamentele care implică ovule donate depășesc frecvent 10.000 de lire.

În Elveția, fertilizarea in vitro (FIV) nu este finanțată de stat. Excepția o reprezintă cazurile medicale speciale, în care intervenția este necesară pentru salvarea sănătății sau vieții pacientului. Un exemplu concret este situația pacienților care urmează tratamente oncologice.

În aceste cazuri, poate fi aprobată congelarea ovulelor sau spermatozoizilor înainte de chimioterapie sau radioterapie, pentru a păstra fertilitatea. Această procedură este considerată o măsură medicală necesară și, prin urmare, poate fi acoperită de asigurarea de sănătate sau de programele speciale ale statului.

Prețul unui ciclu de fertilizare in vitro (FIV) variază semnificativ de la o țară la alta. În Spania, un ciclu poate ajunge între 4.000 și 7.000 de euro, incluzând, de regulă, medicamentele necesare.

Cehia se remarcă prin costuri mai accesibile, între 2.500 și 4.000 de euro. Grecia oferă tratamente cu rate de succes ridicate, la prețuri cuprinse între 3.000 și 4.500 de euro.

În Polonia, costul unui ciclu de FIV se situează între 2.800 și 4.000 de euro, beneficiind de un număr limitat de cicluri finanțate de stat. În România, cuplurile primeau vouchere în valoare de 15.000 de lei pentru procedurile de fertilizare. Recent, guvernul Bolojan a decis să suspende programul.

În acest context, Fertility Europe, organizația care reunește pacienți și asociații din 30 de țări europene, i-a trimis premierului o scrisoare prin care solicita realocarea fondurilor pentru Programul Național de Fertilizare in Vitro, aflat în administrarea Ministerului Muncii și Familiei.

Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2024, în România s-au înregistrat doar 149.612 nașteri, ceea ce reprezintă o scădere de peste 30% comparativ cu anul 2012.

În Statele Unite, un ciclu de fertilizare in vitro (FIV) cu ovule costă, în medie, aproximativ 15.000 de dolari, în timp ce utilizarea ovulelor donate poate ajunge la circa 25.000 de dolari. La aceste sume se pot adăuga costuri suplimentare pentru investigații, medicamente, consultații și proceduri conexe, ceea ce poate ridica prețul total al tratamentului la peste 30.000 de dolari pe pacient. În plus, accesul la FIV este adesea influențat de asigurările de sănătate, care nu acoperă întotdeauna întreaga sumă.