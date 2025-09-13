Lucrările la Institutul Regional de Oncologie Timișoara vor continua cu finanțare europeană

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat sâmbătă că lucrările laInstitutul Regional de Oncologie din Timișoara vor continua, fiind asigurată finanțarea din fonduri europene nerambursabile.

„Institutul Regional de Oncologie din Timișoara se construiește! Mai important decât să căutăm vinovați este să găsim soluții clare pentru oameni. Lucrările continuă, iar finanțarea este asigurată prin fonduri europene nerambursabile. Plățile, în valoare de 240 milioane de euro, vor fi transferate pe Programul Operațional Sănătate, pentru ca șantierul să nu se oprească”, a transmis ministrul, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății.

Potrivit lui Rogobete, în cadrul aceluiași plan, vor fi transferate și alte șantiere aflate în desfășurare, mutări ce urmează să fie aprobate printr-un Memorandum al Guvernului săptămâna viitoare.

„Este un angajament ferm: spitalele începute prin PNRR vor fi finalizate. Chiar dacă unele proiecte vor fi transferate pe alte surse de finanțare, prioritatea rămâne aceeași – pacienții să beneficieze de spitale moderne”, a adăugat ministrul.

Alexandru Rogobete a precizat că anul acesta vor fi finalizate primele spitale noi construite în România după Revoluție cu sprijinul fondurilor europene. Printre acestea se numără:

Cluj – Institutul de Boli Cerebrovasculare;

Bistrița – Spitalul Județean;

Timișoara – Spitalul de Arși Gravi;

București – Spitalul de Pneumoftiziologie;

Ministrul a anunțat, de asemenea, că proiectul Centrului de Radioterapie din Pitești va fi finalizat cu fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Sănătate. Valoarea totală este de 20 milioane de euro, iar lucrările continuă în ritm susținut. Rogobete a subliniat că centrul va aduce tratamente mai aproape de pacienții oncologici din Argeș și din regiune, reducând timpul de deplasare și oferind acces la echipamente moderne de radioterapie.

„Mesajul este clar: toate șantierele începute în sănătate vor fi finalizate. Indiferent dacă au fost demarate prin PNRR sau sunt transferate pe alte surse de finanțare europeană, fiecare proiect merge mai departe”, a mai afirmat ministrul Sănătății.