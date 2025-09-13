Economie

Pîslaru: România a trimis Comisiei Europene PNRR-ul renegociat

Pîslaru: România a trimis Comisiei Europene PNRR-ul renegociatPNRR. Sursa foto: gov.ro
România a trimis, vineri seara, Comisiei Europene PNRR-ul renegociat, a anunţat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru. „Urmează aprobarea formală de către Comisie și apoi decizia Consiliului ECOFIN”, a scris ministrul, într-o postare pe Facebook.

PNRR-ul renegociat, transmis Comisiei Europene

Dragoş Pîslaru a anunţat că România a transmis oficial Comisiei Europene PNRR-ul renegociat vineri seara, la ora 21:30.

„Pentru efortul excepţional al acestor zile, mulţumesc colegilor mei din DGMRFSC care au lucrat zi-lumină în aceste săptămâni (inclusiv celor care lipsesc din poza noastră de azi), colegilor din toate ministerele pentru transmiterea în regim de urgenţă a planurilor sectoriale!. Le mulţumesc colegilor miniştri pentru implicarea lor şi prim-ministrului Ilie Bolojan pentru întreaga susţinere”, a scris acesta, în posatre.

Ministrul a afirmat că autorităţile române aşteaptă aprobarea formală a PNRR-ului de către Comisie, urmată de decizia Consiliului ECOFIN.

BBC cenzurează expresia „terorist Hamas”, iar publicul și politicienii reacționează vehement
BBC cenzurează expresia „terorist Hamas”, iar publicul și politicienii reacționează vehement
Cine este Tyler Robinson, presupusul asasin al lui Charlie Kirk, și ce pedeapsă riscă
Cine este Tyler Robinson, presupusul asasin al lui Charlie Kirk, și ce pedeapsă riscă

Guvernul urmează să se reunească săptămâna viitoare într-o şedinţă extraordinară

Pe 14 august, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat lista completă a proiectelor din PNRR care pierd bani, a celor eliminate definitiv și a proiectelor care trec de pe componenta de împrumuturi pe cea de granturi, beneficiind astfel de fonduri europene nerambursabile.

Pîslaru a afirmat, joi, că Guvernul urmează să se reunească săptămâna viitoare într-o şedinţă extraordinară pentru a aproba memorandumurile privind prioritizarea proiectelor finanţate din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Pîslaru: Demersurile legate de PNRR au avut mai multe etape

Întrebat ce memorandumuri urmează să fie aprobate în şedinţa extraordinară de guvern, el a precizat că demersurile legate de PNRR au avut mai multe etape. Prima a vizat redeschiderea negocierilor cu Comisia Europeană, restabilirea încrederii și clarificarea valorilor investițiilor și componentelor PNRR.

A doua etapă a fost ordonanţa 41, care a stabilit modul în care fiecare minister trebuie să prioritizeze proiectele din PNRR, să le „închidă” pe cele neîncepute și să se asigure că implementarea proiectelor se realizează în limitele sumelor alocate.

„Memorandumurile sunt la fiecare minister responsabil, cuprinzând listele de proiecte din spatele PNRR”, a mai spus ministrul.

