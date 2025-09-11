Social Persoanele defavorizate vor primi în continuare tichete sociale pentru alimente și mese calde







Guvernul a aprobat joi o ordonanță prin care persoanele defavorizate vor primi în continuare tichete sociale pentru alimente și mese calde, în valoare totală de 250 de lei. Suma va fi acordată în două tranșe de câte 125 de lei, până la sfârșitul acestui an. „Acești bani ajută la sprijinirea celor mai vulnerabili dintre noi, însă ei nu rezolvă problema fundamentală din țara noastră”, a anunțat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, într-o postare pe Facebook.

Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care stabilește măsuri pentru gestionarea fondurilor europene nerambursabile. Conform noilor prevederi, persoanele defavorizate vor primi în continuare tichete sociale pentru alimente și mese calde, în valoare de 250 de lei, până la sfârșitul acestui an.

Tichetele vor fi acordate în două tranșe de câte 125 de lei. Ordonanța de urgență aduce modificări mai multor acte normative din domeniul social, incluse în Programul „Sprijin pentru România”.

Pentru anul 2025, numărul estimat al beneficiarilor este de 1.623.336 de persoane, iar alimentarea cardurilor necesită un efort bugetar de 372 de milioane de lei.

Potrivit ministrului Investițiilor, sprijinul se acordă pensionarilor de cel puțin 65 de ani care primesc indemnizație socială, copiilor și adulților cu handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare sunt de maximum 2.000 de lei, precum și familiilor și persoanelor singure care beneficiază de venitul minim de incluziune - 313 lei pe lună pentru fiecare membru de familie și 456 de lei pentru persoanele singure de cel puțin 65 de ani.

Finanțarea provine din bugetul de stat și din fonduri europene nerambursabile, prin Programul „Incluziune și Demnitate Socială”.

Prin aceeași ordonanță, Guvernul a majorat bugetul destinat elevilor defavorizați din învățământul preuniversitar de stat (preșcolar, primar și gimnazial), după ce numărul beneficiarilor a crescut semnificativ, depășind 674.000 în anul școlar 2024-2025.

Fiecare elev va primi un sprijin anual de 500 de lei, sub formă de tichete sociale, finanțate din fonduri externe nerambursabile. Măsura se aplică prin POIDS, Prioritatea 10 - Incluziune socială.