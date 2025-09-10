Politica Ministrul Mediului, plan de blocare a deşeurilor care intră în ţară ca produse second-hand







Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat că pregătește o Ordonanţă de Urgenţă „pentru blocarea deşeurilor care intră în ţară fals marcate drept produse second-hand”.

România pregătește o Ordonanță de Urgență pentru a opri importurile de deșeuri mascate drept haine second-hand. Mai exat, Ministerul Mediului intenționează să introducă noi reglementări pentru a împiedica pătrunderea în țară a deșeurilor aduse sub pretextul comerțului cu produse second-hand.

Declarația vine în contextul în care la nivel european se discută măsuri privind reducerea impactului industriei de modă rapidă („fast fashion”), un sector asociat cu cantități mari de deșeuri textile și poluare.

„Dacă tot se vorbeşte de votul de la nivel european pe fast-fashion, vă zic doar atât: pregătim de zor ultima varianta de trimis în discuţii cu celelalte ministere de Ordonanţă de Urgenţă pentru blocarea deşeurilor care intră în ţară fals marcate drept produse second-hand”, a transmis ministrul Mediului, Diana Buzoianu, pecontul său de socializare.

Parlamentul European a aprobat marți o nouă legislație menită să reducă risipa alimentară și impactul deșeurilor textile asupra mediului, cu un accent deosebit pe industria fast fashion – caracterizată prin comercializarea în masă a hainelor ieftine, adesea provenite din China, relatează AFP.

Conform noilor reglementări, companiile care introduc produse textile pe piața Uniunii Europene vor fi obligate să suporte costurile legate de colectarea, sortarea și reciclarea acestora.

Aceste obligații vor fi implementate prin sisteme de responsabilitate extinsă a producătorului (EPR), ce urmează să fie dezvoltate de fiecare stat membru în termen de 30 de luni de la intrarea în vigoare a directivei europene.

Noile norme vor fi aplicabile tuturor operatorilor economici, inclusiv celor care folosesc platforme de comerț electronic, indiferent de țara în care își desfășoară activitatea – fie că este vorba despre un stat membru al UE sau din afara blocului comunitar.

Microîntreprinderile vor beneficia de un termen suplimentar de un an pentru a se adapta cerințelor impuse de cadrul legislativ privind responsabilitatea producătorului, potrivit aceleiași surse.