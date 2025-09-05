Politica

Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență care vizează Romsilva. Urmează marea reorganizare

Sursa foto: gov.ro
Guvernul României a adoptat, azi, în şedinţă, o Ordonanţă de Urgenţă pentru reorganizarea Romsilva, conform gov.ro. Au fost vizate modificarea Legii privind Codul Silvic şi stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare, creând astfel temeiul legal pentru reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor (RNP) Romsilva, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

OUG adoptată astăzi de Guvernul lui Ilie Bolojan

„Adoptarea actului normativ este justificată de necesitatea corectării cadrului juridic existent pentru implementarea corespunzătoare a Jalonului 24 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României. Totodată, actul normativ creează premisele unei gestionări durabile ale fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Romsilva”, au anunțat reprezentanții Executivului condus de Ilie Bolojan.

OUG care a fost adoptată vineri modifică art. 32 alin. (2) din Legea nr. 331/2024 privind Codul Silvic şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare. Potrivit formei actuale a articolului 32, în maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii, „la propunerea Autorităţii, Guvernul, prin hotărâre, va adopta Regulamentul de organizare şi funcţionare al Romsilva”, care se publică în Monitorul Oficial.

Care vor fi marile schimbări de la Romsilva

Conform Codului silvic, autoritatea publică centrală pentru silvicultură se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi reprezintă autoritatea de stat în domeniul silviculturii cu rol de implementare, reglementare, coordonare şi control.

Proiectul a figurat şi pe ordinea de zi a şedinţei de ieri a Executivului, însă nu a fost adoptat. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a afirmat că la baza deciziei de amânare s-au aflat motive legate de avizarea acestuia.

Schimbările de la Romsilva urmăresc regionalizarea direcţiilor silvice. În prezent există 41 de direcţii silvice, câte una la nivelul fiecărui judeţ, însă proiectul de Guvern prevede 12 direcţii silvice.

Ce spunea ministrul Mediului

„Asta înseamnă o scădere de aproape 70% din numărul de direcţii silvice. Este o scădere necesară, inclusiv pentru eficientizarea activităţii Romsilva. Nu există o nevoie reală pentru 41 de direcţii. Este nevoie de, inclusiv, o eficientizare. Prea mult aparat administrativ care funcţionează pentru fiecare direcţie”, a spus ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, ieri.

