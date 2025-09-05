Adevărata față a oamenilor politici, de la Năstase, la Băsescu, de la Ponta la Iohannis
- Iuliu Vlădescu
- 5 septembrie 2025, 12:00
Astăzi, la ora 12:00, pe platforma Hai Romania, în ciclul Evenimentul istoric, jurnalistul EVZ Dan Andronic deschide un dialog fără plasă cu Victor Ciutacu despre România ultimilor 30 de ani: tranziții, crize, negocieri de culise și personajele care au modelat puterea. Invitatul vine cu o biografie solidă și un unghi unic: născut la Sinaia (15 mai 1970) și format la Universitatea Politehnica din București, Ciutacu a traversat presa scrisă și televiziunea de la vârf, de la redacții la platouri, păstrând o voce recognoscibilă și incomodă.
În anii 2000, a fost redactor-șef la „Jurnalul Național”, apoi a trecut în prime-time ca moderator al emisiunii „Vorbe grele” (Antena 3), un format în care interviul dur și editorialul live s-au împletit cu dosare, documente și replici tăioase. Din 2013, s-a mutat la România TV, unde semnează și moderează „Punctul Culminant”, continuând linia de interviuri directe și anchete tematice.
Podcastul promite portrete necosmetizate ale liderilor politici pe care i-a cunoscut — de la șefi de partide și premieri la consilieri „invizibili” — plus dedesubturile campaniilor, alianțelor și rupturilor care au schimbat guvernări.
Vorbim despre cum se negociază un interviu imposibil, cum se construiește (sau se dinamitează) o agendă publică într-o zi, care e diferența dintre adevăr, versiune și narativ, dar și despre prețul independenței într-o industrie aflată sub presiune economică și politică. O privire din interior asupra mecanismelor mediatice: cum se aleg subiectele, ce rămâne pe podeaua de montaj, de ce unele întrebări apar, iar altele dispar.
Dacă vrei să înțelegi cum s-a scris istoria recentă la masa jurnaliștilor și în antecamerele puterii, acesta e episodul pe care nu-l ratezi. Hai Romania, ora 12:00 — apasă play pentru o cursă comprimată prin trei decenii de presă și politică, cu Victor Ciutacu invitat și Dan Andronic la pupitru.
