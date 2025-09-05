EVZ Play

Adevărata față a oamenilor politici, de la Năstase, la Băsescu, de la Ponta la Iohannis

Adevărata față a oamenilor politici, de la Năstase, la Băsescu, de la Ponta la Iohannis
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Adevărata față a oamenilor politici, de la Năstase, la Băsescu, de la Ponta la Iohannis.

Astăzi, la ora 12:00, pe platforma Hai Romania, în ciclul Evenimentul istoric, jurnalistul EVZ Dan Andronic deschide un dialog fără plasă cu Victor Ciutacu despre România ultimilor 30 de ani: tranziții, crize, negocieri de culise și personajele care au modelat puterea. Invitatul vine cu o biografie solidă și un unghi unic: născut la Sinaia (15 mai 1970) și format la Universitatea Politehnica din București, Ciutacu a traversat presa scrisă și televiziunea de la vârf, de la redacții la platouri, păstrând o voce recognoscibilă și incomodă.

În anii 2000, a fost redactor-șef la „Jurnalul Național”, apoi a trecut în prime-time ca moderator al emisiunii „Vorbe grele” (Antena 3), un format în care interviul dur și editorialul live s-au împletit cu dosare, documente și replici tăioase. Din 2013, s-a mutat la România TV, unde semnează și moderează „Punctul Culminant”, continuând linia de interviuri directe și anchete tematice.

Podcastul promite portrete necosmetizate ale liderilor politici pe care i-a cunoscut — de la șefi de partide și premieri la consilieri „invizibili” — plus dedesubturile campaniilor, alianțelor și rupturilor care au schimbat guvernări.

Vorbim despre cum se negociază un interviu imposibil, cum se construiește (sau se dinamitează) o agendă publică într-o zi, care e diferența dintre adevăr, versiune și narativ, dar și despre prețul independenței într-o industrie aflată sub presiune economică și politică. O privire din interior asupra mecanismelor mediatice: cum se aleg subiectele, ce rămâne pe podeaua de montaj, de ce unele întrebări apar, iar altele dispar.

Aurel Tămaș, cu picamerul în America. ”Îi ziceam Alioșa”
Aurel Tămaș, cu picamerul în America. ”Îi ziceam Alioșa”
MApN a ridicat două avioane, din cauza unor drone detectate la Sulina
MApN a ridicat două avioane, din cauza unor drone detectate la Sulina

Dacă vrei să înțelegi cum s-a scris istoria recentă la masa jurnaliștilor și în antecamerele puterii, acesta e episodul pe care nu-l ratezi. Hai Romania, ora 12:00 — apasă play pentru o cursă comprimată prin trei decenii de presă și politică, cu Victor Ciutacu invitat și Dan Andronic la pupitru.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:04 - Aurel Tămaș, cu picamerul în America. ”Îi ziceam Alioșa”
13:57 - Belgia respinge etichetarea „slab” pentru vinurile cu alcool redus
13:44 - MApN a ridicat două avioane, din cauza unor drone detectate la Sulina
13:38 - Rusia își redirecționează trupele. Sunt vizate trei orașe mari din estul Ucrainei
13:31 - AUR îi cere lui Nicușor Dan referendum și îl amenință cu suspendarea
13:22 - Trump va discuta cu Putin după convorbirea cu Zelenski

Proiecte speciale