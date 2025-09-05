EVZ Play Adevărata față a oamenilor politici, de la Năstase, la Băsescu, de la Ponta la Iohannis







Adevărata față a oamenilor politici, de la Năstase, la Băsescu, de la Ponta la Iohannis.

Astăzi, la ora 12:00, pe platforma Hai Romania, în ciclul Evenimentul istoric, jurnalistul EVZ Dan Andronic deschide un dialog fără plasă cu Victor Ciutacu despre România ultimilor 30 de ani: tranziții, crize, negocieri de culise și personajele care au modelat puterea. Invitatul vine cu o biografie solidă și un unghi unic: născut la Sinaia (15 mai 1970) și format la Universitatea Politehnica din București, Ciutacu a traversat presa scrisă și televiziunea de la vârf, de la redacții la platouri, păstrând o voce recognoscibilă și incomodă.

În anii 2000, a fost redactor-șef la „Jurnalul Național”, apoi a trecut în prime-time ca moderator al emisiunii „Vorbe grele” (Antena 3), un format în care interviul dur și editorialul live s-au împletit cu dosare, documente și replici tăioase. Din 2013, s-a mutat la România TV, unde semnează și moderează „Punctul Culminant”, continuând linia de interviuri directe și anchete tematice.

Vorbim despre cum se negociază un interviu imposibil, cum se construiește (sau se dinamitează) o agendă publică într-o zi, care e diferența dintre adevăr, versiune și narativ, dar și despre prețul independenței într-o industrie aflată sub presiune economică și politică. O privire din interior asupra mecanismelor mediatice: cum se aleg subiectele, ce rămâne pe podeaua de montaj, de ce unele întrebări apar, iar altele dispar.

Dacă vrei să înțelegi cum s-a scris istoria recentă la masa jurnaliștilor și în antecamerele puterii, acesta e episodul pe care nu-l ratezi. Hai Romania, ora 12:00 — apasă play pentru o cursă comprimată prin trei decenii de presă și politică, cu Victor Ciutacu invitat și Dan Andronic la pupitru.