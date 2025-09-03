Economie Codul Muncii, modificări urgente. Termen limită, 1 octombrie, obligații și sancțiuni







Vechiul sistem Revisal nu va mai fi funcțional de la 1 octombrie 2025. În locul său, toți angajatorii vor trebui să folosească sistemul Reges-Online, Registrul general de evidență a salariaților. Conform Codului Muncii, acesta este obligatoriu pentru angajatori și permite înregistrarea tuturor elementelor esențiale ale unui contract de muncă, precum și actualizarea acestora.

Potrivit HG 295/2025, nu există nicio propunere de prelungire a termenului, iar nerespectarea obligațiilor poate atrage amenzi mari.

Reges-Online este o platformă informatică administrată de Inspecția Muncii pentru completarea, transmiterea și gestionarea datelor legate de contractele individuale de muncă, cu respectarea Regulamentului UE 2016/679 privind protecția datelor personale. Sistemul permite angajatorilor, prestatorilor autorizați și instituțiilor publice să consulte și să transmită informații despre angajați.

Obligația de a utiliza Reges revine:

-Persoanelor fizice și juridice de drept privat.

-Instituțiilor publice, autorităților și altor entități care angajează personal în baza unui contract individual de muncă.

-Misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate, instituțiilor culturale și comerciale ale altor state pentru personalul angajat local cu cetățenie română sau străin cu drept de muncă în România.

-Prestatorii care completează și transmit datele în Reges nu pot subcontracta serviciul și nu exonerează angajatorul de responsabilitate. Răspunderea pentru corectitudinea datelor revine exclusiv angajatorului.

Angajatorii trebuie să înregistreze în Reges toate elementele unui contract de muncă, inclusiv:

-Date de identificare ale angajatorului (denumire, CUI/CIF, sediu, reprezentant legal) și ale angajatului (nume, CNP, NIF, cetățenie, țara de proveniență).

-Date specifice persoanelor cu dizabilități (grad, tip, durată certificat).

-Data încheierii contractului, numărul acestuia, data începerii activității, funcția, tipul și durata contractului, locul și timpul de muncă, salariul de bază, sporurile și alte drepturi salariale.

-Detalii privind contractele temporare, transferurile, detașările interne sau transnaționale.

-Suspendări și încetări ale contractului individual de muncă, cu datele și temeiurile legale corespunzătoare.

-Datele trebuie completate în ordinea cronologică a evenimentelor și corectate imediat ce se constată erori.

-Datele angajaților noi: în ziua anterioară începerii activității.

-Modificări ale datelor personale: 3 zile lucrătoare.

-Transferuri de personal: 5 zile lucrătoare.

-Modificări salariale: 20 zile lucrătoare, cu excepția hotărârilor judecătorești (10 zile lucrătoare).

-Suspendări și detașări: în ziua anterioară producerii evenimentului sau 3 zile lucrătoare în cazuri speciale (certificate medicale, forță majoră).

Fiecare angajat trebuie să aibă un dosar personal, păstrat în format fizic sau electronic dacă se utilizează semnături digitale. Acesta include:

-Contractul individual de muncă și actele adiționale.

-Documente referitoare la modificări, suspendări și încetări.

-Certificate de studii și alte documente relevante.

Angajatorul trebuie să elibereze, la cererea scrisă a salariatului sau fostului angajat, copii ale documentelor sau adeverințe privind salariul, vechimea și activitatea desfășurată, în termen de 15 zile lucrătoare.

Toți angajatorii trebuie să se înregistreze în Reges în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a HG 295/2025, care a fost publicată în monitorul oficial în luna aprilie.

În aceeași perioadă, trebuie să fie completate toate contractele active care nu sunt deja înregistrate în sistemul precedent.

Nerespectarea obligațiilor în Reges se sancționează conform legii:

-Netransmiterea datelor angajaților noi: 3.000–5.000 lei.

-Netransmiterea datelor privind transferuri, detașări sau suspendări: 3.000–8.000 lei.

-Nerespectarea obligațiilor de păstrare a dosarului personal: 3.000–6.000 lei.

-Netransmiterea elementelor contractelor active la accesarea REGES: 5.000–10.000 lei.

-Nerespectarea obligației de înregistrare a angajatorului: 15.000–20.000 lei.

Inspecția Muncii este autoritatea competentă pentru control și aplicarea sancțiunilor. În cazul angajatorilor diplomatici sau internaționali, se respectă prevederile Convențiilor de la Viena privind imunitatea.

Inspecția Muncii asigură accesul autorităților publice la informațiile din Reges , numai în condițiile legale, și protejează datele personale conform Regulamentului UE 2016/679. „Trecerea la Reges-Online este obligatorie și ireversibilă. Angajatorii trebuie să completeze toate datele corect și la termen, să păstreze dosarele personale și să respecte obligațiile legale. De la 1 octombrie, Revisal va dispărea definitiv, iar Reges devine singurul registru oficial de evidență a salariaților”, se arată în lege.