Lipsa muncitorilor calificați, adevărata criză din România. Avem cei mai puțini absolvenți de liceu din UE







Peste 40% dintre firmele din România se confruntă cu probleme legate de forța de muncă, iar în cazul corporațiilor procentul ajunge la 54%. Potrivit unei analize realizate de BNR, procentul real ar putea fi chiar mai ridicat, având în vedere că mulți angajatori evită să vorbească despre aceste dificultăți.

Potrivit BNR, rezultatele Sondajului privind accesul la finanțare al companiilor nefinanciare din România (FCNEF) arată că, în perioada septembrie 2024 – februarie 2025, lipsa forței de muncă bine pregătite a fost una dintre cele mai frecvente dificultăți întâmpinate de firme, situându-se pe locul patru în clasament.

Aproximativ 40% dintre companii au considerat deficitul de personal calificat o problemă serioasă, procentul urcând până la 54% în cazul corporațiilor. La nivelul UE, România se situează mult peste medie în ceea ce privește procentul firmelor care întâmpină dificultăți în a găsi angajați calificați.

„În raport cu alte state comunitare, conform sondajului ECB SAFE (similar FCNEF), România pare să resimtă mai intens lipsa acută de personal calificat. Pe o scară de la 1 la 10, în ordine crescătoare după nivelul importanței, companiile românești au perceput că lipsa de personal calificat s-a situat, în medie, la 8,1 puncte în intervalul aprilie-septembrie 2024, în timp ce media UE27 s-a plasat la 6,7 puncte”, spun cei de la BNR.

Această situație este confirmată și de cel mai recent raport EURES, care clasează România pe locul cinci în Uniunea Europeană în ceea ce privește deficitul de personal resimțit la nivelul diferitelor grupe ocupaționale.

Educația reprezintă principala problemă care afectează disponibilitatea forței de muncă calificată în România. Deși majoritatea elevilor care termină ciclul gimnazial optează pentru învățământul vocațional sau profesional, care ar trebui să faciliteze intrarea rapidă pe piața muncii, mulți abandonează școala înainte de a o finaliza.

Această situație contribuie la procentul ridicat de persoane fără liceu, plasând România pe ultimele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește nivelul de educație și pregătirea profesională a populației.

„Cu toate că, în România, ponderea cursanților care participă la un program cu o orientare vocațională în învățământul secundar superior (învățământ liceal și profesional) este mai mare față de cea aferentă celor care aleg un program cu orientare generală (filiera teoretică din cadrul învățământului liceal), respectiv 56 la sută față de 44 la sută în 2023 această direcție înregistrează o rată mai ridicată a abandonului școlar și o rată mai scăzută de promovare a examenului de bacalaureat (ușor sub 60 % față de circa 86% în cazul orientării generale), ceea ce afectează implicit oferta de lucrători calificați”, mai arată cei de la BNR.

Migrația reprezintă a doua mare provocare pentru piața muncii din România. După mai multe decenii în care fluxul de români care plecau în străinătate depășea numărul celor care intrau în țară, situația s-a schimbat în ultimii doi ani, iar România primește acum mai mulți muncitori decât pierde.

În același timp, numărul imigranților care vin în România a crescut, majoritatea provenind din state precum Nepal, Sri Lanka sau Vietnam, fiind în general muncitori necalificați. Cetățenii din UE reprezintă doar 4,2% din totalul imigranților.

Îmbătrânirea populației este un alt factor care adâncește deficitul de forță de muncă. În România, populația de peste 65 de ani a crescut constant începând din 2013, ajungând în 2024 la 20% din totalul locuitorilor, față de 16,3% în 2013.