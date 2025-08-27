Economie Amenzi pentru angajații care fură clienți de la fostul angajator. Cine le aplică și cât de mari sunt







Angajații care demisionează și încearcă să își construiască propria afacere folosind clienții fostei firme încalcă legea și se expun unor sancțiuni serioase. În astfel de situații, Consiliul Concurenței poate verifica și a sancționa practicile de concurență neloială, având rolul de a proteja atât companiile, cât și piața.

Folosirea informațiilor confidențiale sau a secretelor comerciale pentru a atrage clienți constituie concurență neloială, potrivit Legii nr. 11/1991. Amenzile pot ajunge până la 11.000 de lei pentru persoanele fizice și până la 500.000 de lei pentru firme.

Conform Consiliului Concurenței, regula are rolul de a menține un climat de afaceri bazat pe corectitudine și bună-credință.

Deturnarea clientelei apare atunci când un angajat, fie el actual sau fost, folosește informațiile la care a avut acces într-o companie pentru a atrage clienți în interes propriu sau pentru beneficiul unei alte firme. Aceste informații sunt considerate confidențiale sau secrete comerciale, iar folosirea lor poate aduce prejudicii importante afacerii.

Legea clasifică acest comportament drept concurență neloială, deoarece nu afectează doar firma de la care provin clienții, ci poate destabiliza și piața, creând avantaje necorespunzătoare.

Astfel, este interzisă „deturnarea clientelei unei întreprinderi concurente de către un fost sau actual angajat, prin folosirea unor informații despre care acesta avea cunoștință la momentul săvârșirii faptei că reprezintă secrete comerciale sau informații confidențiale și a căror dezvăluire poate dăuna semnificativ intereselor acelei întreprinderi”, conform Legii 11/1991.

De asemenea, legea spune că este interzisă „discreditarea activității unei întreprinderi concurente sau a produselor și serviciilor sale, realizată de către o altă întreprindere sau un fost sau actual angajat, prin recurgerea la acțiuni menite să atragă pierderea bunei reputații sau a credibilității acesteia”.

Persoanele fizice care atrag clienți în mod nelegal se pot alege cu amenzi între 5.500 și 11.000 de lei, în timp ce, dacă este implicată o companie înființată sau condusă de foști angajați, sancțiunile pot ajunge între 50.000 și 500.000 de lei.

Consiliul Concurenței poate interveni atât la sesizarea unei părți prejudiciate, cât și din proprie inițiativă, dacă există dovezi că interesul public este afectat.

O companie care constată că un fost angajat atrage clienți folosindu-se de informații interne poate sesiza atât Consiliul Concurenței, cât și instanțele de judecată. Este esențial să existe dovezi clare, cum ar fi corespondențe, documente sau contracte încheiate cu foști clienți pe baza informațiilor obținute ilegal, arată Avocatnet.ro.

Pentru prevenirea unor astfel de situații, multe firme includ în contractele de muncă sau în fișele postului clauze de confidențialitate și clauze de neconcurență, care rămân valabile și după încheierea raportului de muncă, în limitele legii.