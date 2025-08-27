Social Concediul de odihnă. Calculul care taie din zilele libere ale unor angajați







Angajații Ministerului Afacerilor Interne (MAI) pierd zile libere de odihnă după ce noile modificări legislative introduc un sistem unitar de calcul al concediului, exprimat exclusiv în zile lucrătoare. Sindicatul Național al Polițiștilor a atras atenția că, pentru o parte din personal, acest lucru înseamnă reducerea zilelor de concediu suplimentar.

„În Monitorul Oficial nr. 776 din 20 august 2025 a fost publicat Ordinul 124/2025 privind acordarea concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul MAI. Actul normativ se aplică pentru perioada 1 iulie 2025 – 31 decembrie 2026 și vizează polițiștii, militarii, funcționarii publici și personalul contractual care își desfășoară activitatea în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase, așa cum sunt definite în Legea nr. 31/1991”, se arată în documentul publicat în Monitorul oficial.

Concret, personalul MAI are dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu suplimentar plătit după cum urmează:

-3 zile lucrătoare pentru cei care beneficiau de 3–4 zile calendaristice/lucrătoare conform legislației în vigoare la 30 iunie 2025;

-4 zile lucrătoare pentru cei care beneficiau de 5 zile calendaristice/lucrătoare;

-5 zile lucrătoare pentru cei care beneficiau de 6 sau mai multe zile calendaristice/lucrătoare.

Ordinul stabilește și condițiile în care acest drept se acordă pentru anul în curs, inclusiv pentru personalul care a efectuat deja o parte din concediul suplimentar.

Prevederile Codului Muncii, aprobat de Parlamentul României, stabilesc că toți angajații au dreptul la un număr minim și maxim de zile de concediu de odihnă. În România, durata minimă este de 20 de zile, iar durata maximă efectivă se stabilește prin contractul individual de muncă, respectând legislația și contractele colective aplicabile.

Programările colective ale concediilor se fac după consultarea sindicatelor sau a angajaților într-o ședință comună. În aceste situații, angajatorul trebuie să asigure un flux constant de personal la locul de muncă. Codul Muncii permite ca perioada de concediu să fie fixată pentru fiecare angajat în parte.

Codul Muncii prevede că angajații pot depune cerere pentru concediu cu minim 60 de zile înainte de începerea acestuia. În cazul programării fracționate, angajatorul trebuie să organizeze concediul astfel încât fiecare angajat să beneficieze de cel puțin 10 zile lucrătoare neîntrerupte într-un an calendaristic.

Legea mai arată că angajatorul poate refuza acordarea concediului dacă acesta nu a fost efectuat în perioada stabilită în cadrul consultării colective. Totodată, angajații trebuie să beneficieze minim o dată pe an de zece zile consecutive de concediu, fără întreruperi pentru weekend.

Dacă angajatorii nu respectă prevederile legale și nu organizează consultările colective și individuale, renunță la un drept garantat de Codul Muncii, iar angajații își pot planifica concediul după dorință.