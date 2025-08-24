Economie Laptopul devine pașaport. Românii cuceresc joburile internaționale de acasă







În ultimii ani, munca remote a trecut de la a fi o soluție temporară la o realitate stabilă pentru tot mai mulți români. Dincolo de freelancing sau colaborările punctuale, tot mai mulți profesioniști sunt angajați direct de companii mari din străinătate și își desfășoară activitatea de acasă, fără să fie nevoie să își părăsească orașul sau țara. Această tendință a schimbat fundamental dinamica pieței muncii: de la modul în care companiile recrutează, până la felul în care angajații își organizează viața personală și profesională.

Beneficiile sunt multiple – salarii competitive raportate la nivelul pieței locale, acces la proiecte internaționale și o mai mare flexibilitate. Totuși, fenomenul aduce și provocări: diferențe culturale, fusuri orare variate, dar și riscul de izolare socială. Aida Chivu, expert HR, ne-a povestit mai multe despre amploarea acestui fenomen al muncii remote în România.

În România, munca remote pentru companii străine a devenit nu doar un trend, ci o opțiune tot mai căutată de specialiști în IT, marketing, finanțe sau customer support, care găsesc în acest model echilibrul între oportunități globale și confortul propriei locuințe. „La nivel de domenii, în oportunitățile de muncă la distanță IT-ul este cel mai des întâlnit, dar și recrutarea sau contabilitatea, financiarul, call center-ul și altele, care pot aduce plus valoare fără a fi necesară prezența fizică într-un anumit loc”, explică Aida Chivu.

Ca în orice sector, angajații care muncesc remote se bucură de avantaje și dezavantaje. „Beneficiile sunt date de eficiența în activitatea efectuată. Excluderea timpilor morți sau a timpului din trafic, a pauzelor de la birou, au dus la creșterea eficienței și productivității. Dezavantajele sunt date de faptul că nemaiavând interacțiune cu oamenii, mai ales după câțiva ani de lucru în acest mod, angajații au dezvoltat anxietăți, frici, sunt mai morocănoși și chiar depresivi, găsesc mai greu bucuria în activitatea pe care o desfășoară”, spune expertul.

Cele mai mari probleme cauzate de acest tip de muncă sunt efectele apărute la nivel psihologic. Acestea pot fi combătute prin câțiva pași simpli. „Nu există soluții eficiente 100%. Sunt metode care pot ameliora sau trage de timp până la momentul declanșării anxietăților date de izolare. Cel mai la îndemână sunt ieșirile periodice și programele pe care companiile le oferă pentru angajații lor. Scopul este de a-i antama în diverse acțiuni la nivel de companie sau diverse programe chiar și online de consiliere psihologică”, a explicat Aida Chivu.

Specialista a adus în vedere faptul că munca remote nu se centrează pe dezvoltarea abilităților angajaților. Este vorba despre executarea corectă a task-urilor deja cunoscute. „Activitatea remote este de cele mai multe ori limitativă. Ea aduce rezultate imediat, este orientată pe execuție și mai puțin pe dezvoltare de abilități. Este dificil să evaluezi abilitățile unui angajat doar la distanță, fără a-l vedea fizic cum interacționează atât cu alți colegi, cât și în relația cu managerii din diverse locuri ale lumii”, spune ea.

Organizarea și planificarea foarte bună a activității sunt cele mai căutate abilități de către angajatorii internaționali în contextul muncii la distanță. De asemenea, la nivel de pachete salariale oferite, scorurile vor rămâne la aceleași niveluri ca până acum, respectând piața. „Pachetele salariale rămân constante mult mai mult timp, însă beneficiile acordate sunt variate și sunt din ce în ce mai greu de găsit acele avantaje care au și rezultate sau sunt cu adevărat valoroase pentru angajați”, afirmă Aida.

Organizarea timpului și disciplina reprezintă cheia succesului în munca remote, lucru care poate ajuta angajații să își păstreze productivitatea. „Este nevoie de o organizare foarte bună a timpului pe care îl aloca activității profesionale și activităților personale sau a celor domestice. Se poate pierde focusul dacă acestea se întrepătrund de câteva ori pe zi”, a spus specialista.

Potrivit expertului HR, munca remote nu va rămâne o opțiune dominantă în următorii 5–10 ani. „Va scădea foarte mult. Va rămâne acolo unde este chiar necesar și eficient”, spune Aida Chivu.

Specialistul transmite un avertisment celor care iau în considerare munca remote. „Să fie foarte atenți la locul unde se duc în munca remote. Să facă o analiză a profilului de angajat pe care îl au, o profilare psihologică, și discutii pe marginea abilităților lor. Pe lângă eficientizarea pe hârtie, este vital focusul pe tipologia oamenilor care sunt în activitatea remote”, spune ea.