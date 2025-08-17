Social Râsul reduce semnificativ anxietatea și îmbunătățește satisfacția față de viață







Cercetătorii de la Universitatea din Jaén arată că râsul reduce semnificativ anxietatea și îmbunătățește satisfacția față de viață, potrivit unei analize bazate pe 33 de studii clinice. Conform psihologiei pozitive, bunăstarea psihologică include atât controlul anxietății, cât și satisfacția față de viață.

Studiile anterioare au analizat controlul anxietății pe eșantioane restrânse de vârstă și fără a lua în considerare datele acumulate din 2019 încoace, iar nicio meta-analiză nu a evaluat în mod explicit satisfacția față de viață ca rezultat principal.

Studiul „Rolul terapiei prin râs la adulți: controlul anxietății și satisfacția vieții”, publicat în Journal of Happiness Studies, a utilizat o meta-analiză cu efecte aleatorii și o revizuire sistematică a studiilor controlate randomizate pentru a determina modul în care terapia prin râs influențează gestionarea anxietății și satisfacția vieții la adulți.

În perioada 1991-2024, un total de 2.159 de adulți (aproximativ 74% femei) din domeniul sănătății și din alte medii sociale au participat la cele 33 de studii clinice randomizate analizate.

Diferențele medii standardizate (SMD) — o măsură care indică amploarea efectului în unități de deviație standard — au fost calculate pe baza rezultatelor fiecărui studiu. SMD-urile de 0,2, 0,5 și 0,8 sunt considerate mici, moderate și mari. Această metodă permite compararea rezultatelor mai multor măsuri de anxietate sau satisfacție în viață folosind un singur indicator.

Rezultatele au arătat efecte semnificative asupra controlului anxietății (SMD = -0,83) și îmbunătățirii satisfacției vieții (SMD = 0,98), conform metodelor de meta-analiză.

Analizele pe subgrupuri au evidențiat că yoga râsului a avut un efect mare asupra anxietății (SMD = -1,02) și asupra satisfacției vieții (SMD = 1,28). Mai multe modele au indicat o heterogenitate ridicată.

Efectele asupra anxietății au fost comparate cu lipsa intervenției, utilizând grupuri de control. În comparație cu îngrijirea standard, efectul a fost mare (SMD = -1,02), iar față de lipsa intervenției a fost moderat (SMD = -0,51). În plus, pentru satisfacția vieții, îngrijirea standard a avut un efect mic (SMD = 0,19), comparativ cu lipsa intervenției, unde efectul a fost mare (SMD = 1,53).

Terapia prin râs online a avut un efect foarte mic asupra anxietății (SMD = -0,03), ceea ce poate indica faptul că interacțiunea socială directă are un rol important.

Autorii concluzionează că terapia prin râs poate contribui la reducerea anxietății și la creșterea satisfacției față de viață. Pentru a consolida aceste rezultate și a încuraja utilizarea mai frecventă a acestui tip de tratament, ei recomandă realizarea mai multor studii controlate randomizate, potrivit medicalxpress.com.