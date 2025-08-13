Social Timpul excesiv petrecut în fața ecranului crește riscul de boli cardiace: Studiu







Conform concluziilor unui studiu publicat miercuri în Danemarca, copiii care petrec perioade lungi în fața ecranelor, fie că sunt telefoane sau televizoare, au un risc crescut de a dezvolta boli cardiace și metabolice.

În timpul studiului, cercetătorii au monitorizat timpul petrecut în fața ecranelor și obiceiurile de somn ale peste o mie de copii și adolescenți cu vârste cuprinse între zece și optsprezece ani. În plus, au investigat legătura dintre timpul petrecut în fața ecranelor și factorii de risc cardiometabolici.

„Copiii și tinerii care petrec multe ore în fața ecranelor și a dispozitivelor electronice pot avea un risc mai mare de a dezvolta boli cardiometabolice, cum ar fi hipertensiunea arterială, colesterolul ridicat și rezistența la insulină”, sugerează concluziile unui studiu publicat în Journal of the American Heart Association.

În consecință, aceste persoane sunt expuse unui risc mai mare de a dezvolta boli cardiovasculare sau diabet. Cercetarea a arătat că riscul de îmbolnăvire crește proporțional cu fiecare oră petrecută zilnic în fața ecranului.

Un cercetător de la Universitatea din Copenhaga, Danemarca, pe nume David Horner, autorul principal al studiului, a declarat: „Acest lucru înseamnă că un copil care petrece trei ore în plus pe zi în fața ecranului ar avea un risc cu aproximativ un sfert până la jumătate mai mare decât colegii săi”.

„Înmulțiți acest lucru cu întreaga populație de copii și veți observa o schimbare semnificativă a riscului cardiometabolic precoce, care ar putea continua până la vârsta adultă”, a concluzionat Horner.

Majoritatea cercetătorilor sunt de acord că populațiile mai tinere sunt mai expuse riscului decât adulții, deși nu există un consens cu privire la posibilele efecte adverse ale ecranelor asupra copiilor și adolescenților, potrivit medicalxpress.com.