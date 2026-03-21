A apărut plasturele care descoperă inflamația din piele. Este cât o monedă

Un nou tip de plasture de dimensiunea unei monede, dotat cu microace, ar putea schimba fundamental modul în care este studiat sistemul imunitar. Dispozitivul permite colectarea de celule imune și markeri de inflamație direct din piele, fără a fi nevoie de biopsii sau recoltări de sânge, deschizând noi direcții pentru cercetarea bolilor și a răspunsului imun, potrivit Scitech Daily.

Tehnologia este construită în jurul a sute de microace fabricate dintr-un polimer aprobat pentru uz medical de către FDA. Acestea sunt acoperite cu un strat de hidrogel derivat din alge marine, capabil să absoarbă celule și molecule din lichidul interstițial al pielii, acolo unde au loc multe dintre procesele imunitare relevante.

Microacele pătrund doar în straturile superficiale ale pielii, evitând zonele cu terminații nervoase sau vase de sânge, ceea ce face procedura aproape nedureroasă și cu risc minim de iritație. În doar câteva minute, plasturele poate detecta semnale de inflamație, iar în câteva ore poate colecta celule imunitare specifice.

Mecanismul de bază al dispozitivului se bazează pe celulele T de memorie rezidente, considerate „gardienii” locali ai sistemului imunitar. Aceste celule rămân în piele după infecții sau expuneri anterioare și reacționează rapid atunci când recunosc un antigen familiar, atrăgând alte celule imune din circulație.

Cercetătorii au exploatat acest proces natural pentru a concentra răspunsul imun la nivelul pielii și pentru a permite colectarea și analiza lui.

„Am reușit să le capturăm într-un mod neinvaziv și fără durere”, a explicat Sasan Jalili, inginer biomedical la JAX. El a spus că această metodă ar putea fi deosebit de utilă în zone sensibile ale corpului, precum fața sau gâtul, dar și în cazul copiilor, al vârstnicilor sau al pacienților fragili.

Dispozitivul a fost deja testat în studii pe subiecți umani la UMass Chan Medical School. Rezultatele au arătat că plasturele poate colecta o gamă variată de celule imune și proteine de semnalizare, inclusiv celulele T de memorie rezidente, fără proceduri invazive.

Potrivit cercetătorilor, aceasta este prima demonstrație de colectare a celulelor imune vii din piele folosind o tehnologie de tip microace. Ei consideră că aplicațiile ar putea fi extinse semnificativ, de la monitorizarea răspunsului la vaccinuri și infecții până la evaluarea tratamentelor pentru cancer.

Pe viitor, tehnologia ar putea permite pacienților cu afecțiuni dermatologice să își monitorizeze singuri evoluția bolii acasă. În plus, cercetătorii explorează posibilitatea adaptării plasturelui pentru alte zone ale corpului, inclusiv cavitatea bucală sau căile nazale.