Prea mult timp în fața ecranelor poate afecta sănătatea inimii copiilor







Un studiu realizat în Danemarca atrage atenția asupra impactului negativ pe care îl poate avea timpul excesiv petrecut de copii și adolescenți în fața ecranelor asupra sănătății cardiometabolice. Potrivit cercetătorilor, fiecare oră în plus de utilizare zilnică a ecranelor este asociată cu o creștere a riscului de probleme cardiovasculare și metabolice.

Cercetarea, publicată în Journal of the American Heart Association, a analizat datele a peste 1.000 de participanți, urmărind impactul comportamentelor legate de ecrane asupra sănătății inimii în copilărie și adolescență. Rezultatele indică faptul că, pe măsură ce timpul petrecut în fața ecranelor crește, se accentuează și factorii de risc cardiometabolic.

Studiul mai arată că somnul poate avea un efect de protecție: copiii care dorm suficient par să fie mai puțin afectați de consecințele negative ale timpului îndelungat petrecut cu ecranele. Somnul a fost asociat cu o scădere a intensității relației dintre utilizarea ecranelor și riscul cardiometabolic.

Pe lângă aceste observații, cercetătorii au identificat o așa-numită „semnătură metabolică” în sângele participanților, care reflectă expunerea ridicată la ecrane. Acest profil metabolic s-a dovedit relevant în estimarea expunerii la ecrane în mai multe grupuri de studiu.

De asemenea, în cazul adolescenților, un timp mai mare petrecut în fața ecranelor s-a corelat cu un scor mai ridicat de risc cardiovascular pe termen lung, obținut printr-un model derivat din imagistică prin rezonanță magnetică. Datele utilizate în analiză au inclus informații demografice și medicale pentru copii cu vârste între 6 și 10 ani, precum și adolescenți de aproximativ 18 ani.

Informațiile privind utilizarea ecranelor au fost colectate fie direct de la adolescenți, fie raportate de părinți. Indicatorul central de analiză a fost un scor compozit de risc cardiometabolic, bazat pe cinci parametri: circumferința taliei, tensiunea arterială sistolică, nivelul colesterolului HDL, valorile trigliceridelor și nivelul glucozei.

Durata somnului și nivelul de activitate fizică au fost evaluate obiectiv cu ajutorul unor dispozitive de monitorizare purtate timp de două săptămâni. Pentru a înțelege mai profund legătura dintre comportamentele sedentare și sănătatea inimii, cercetătorii au folosit tehnici de metabolomică prin RMN și modele de învățare automată, reușind astfel să stabilească un profil metabolic asociat expunerii excesive la ecrane.

Asocierile identificate în cadrul studiului sunt de tip observațional, ceea ce înseamnă că, deși indică o corelație semnificativă, nu pot demonstra o relație cauzală directă. Cu toate acestea, rezultatele oferă o direcție clară pentru viitoare cercetări și pentru formularea de recomandări în domeniul sănătății publice, informează news-medical.net.