International Inimă repornită în afara corpului. Tehnică revoluționară în lumea medicală







Două echipe de chirurgi din SUA au dezvoltat metode revoluționare care pot extinde semnificativ numărul de inimi disponibile pentru transplant. Procedurile oferă soluții atât medicale, cât și etice, pentru salvarea pacienților în stare critică.

Transplantul cardiac este una dintre cele mai dificile proceduri medicale, din cauza numărului extrem de redus de organe disponibile. În Franța, de exemplu, în 2022 s-au realizat doar 411 transplanturi cardiace, deși cererea este de două ori mai mare.

Situația este și mai gravă în cazul copiilor. În anul 2023, 18 pacienți pediatrici au murit în așteptarea unei inimi compatibile. Lipsa grefelor și limitările tehnice ale metodelor tradiționale împiedică salvarea acestor vieți.

O echipă de chirurgi pediatri de la Duke University, condusă de dr. Joseph Turek, a reușit să creeze o metodă inovatoare care permite revitalizarea inimii în afara corpului.

„Am reușit să repornim o inimă în afara corpului și să o menținem în viață printr-un circuit închis care oxigenează sângele și îl pompează constant prin organ”, a explicat Turek.

Sistemul a fost testat cu succes inițial pe porci tineri, apoi aplicat și la om. Un sugar de o lună a primit inima unui copil de trei luni, iar la trei luni după transplant, inima funcționa normal, fără semne de respingere.

Metoda este mai accesibilă financiar decât tehnologiile extracorporale clasice și ar putea crește cu până la 100 numărul transplanturilor cardiace pediatrice efectuate anual în SUA.

La Vanderbilt University, echipa condusă de dr. John Trahanas a dezvoltat o metodă diferită, bazată pe conservarea inimii într-o stare de repaus controlat, fără a o reporni între recoltare și transplant.

„Inima este răcită și umplută cu o soluție oxigenată, care o protejează fără să o pună în funcțiune”, a explicat Trahanas, potrivit revistei Nature.

În primele teste, trei pacienți adulți, cu vârste între 40 și 60 de ani, au fost supuși transplantului folosind această metodă. Evoluția a fost favorabilă în toate cazurile. Ulterior, procedura a fost extinsă la 20 de pacienți, cu rezultate constante la șase luni după intervenție.

Noile tehnici nu aduc doar beneficii medicale, ci oferă și răspunsuri la provocările etice ale transplantului de inimă.

Metodele tradiționale de conservare ridică uneori dileme, precum riscul de restabilire a circulației spre creier sau modificarea cauzei oficiale a decesului. Noile abordări elimină aceste riscuri.

„Aceste progrese oferă soluții reale la provocările etice care au frânat până acum extinderea transplanturilor cardiace”, a declarat Robert Montgomery, expert în transplanturi de la Universitatea din New York.

Ambele metode sunt încă în faze de extindere și validare, însă datele de până acum sunt încurajatoare. Chirurgii și specialiștii susțin că, odată validate la scară largă, tehnicile ar putea schimba complet modul în care este abordat transplantul de inimă, în special în rândul copiilor.

Este pentru prima dată când se conturează posibilitatea creșterii semnificative a numărului de inimi disponibile, fără a compromite etica medicală sau siguranța pacienților.