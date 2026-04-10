Actrița Jean Smart credea că e doar obosită, dar a ajuns direct pe masa de operație

Actrița americană Jean Smart a făcut publice detalii despre o intervenție chirurgicală majoră suferită în urmă cu doi ani, după ce a ignorat o perioadă îndelungată simptome pe care le-a considerat minore, potrivit publicației People.

Dezvăluirile au fost făcute în cadrul unor interviuri recente și oferă o imagine detaliată asupra momentului în care starea sa de sănătate s-a agravat brusc.

În vârstă de 74 de ani, actrița premiată cu Emmy a ajuns la spital în regim de urgență, unde medicii au decis efectuarea unui bypass triplu.

Până în acel moment, aceasta considerase că disconfortul resimțit era rezultatul oboselii sau al lipsei de condiție fizică, fără a suspecta o afecțiune cardiacă gravă.

Jean Smart a explicat că simptomele au apărut treptat, fiind inițial ușor de ignorat.

„Mă obișnuisem să simt o ușoară presiune, de exemplu dacă urcam câteva etaje. Dar întotdeauna dispărea”, a declarat actrița.

Aceasta a precizat că a pus senzațiile pe seama stilului de viață:

„Îmi spuneam mereu: ‘Jean, ești într-o formă atât de proastă.’ Nu mi-a trecut prin cap că ar putea fi altceva decât faptul că trebuie să fac mai multă mișcare.”

În lipsa unor simptome persistente, actrița nu a considerat necesar un consult medical imediat.

Situația a devenit mai evidentă în timpul filmărilor pentru serialul „Hacks”, desfășurate pe campusul Universității din California, Berkeley. O scenă solicitantă fizic a determinat-o să observe o stare accentuată de oboseală.

„După mai multe duble, am spus: ‘Ați prins scena? A fost suficient?’ Eram puțin obosită. Dar nu am dat importanță”, a relatat ea.

În ciuda acestor manifestări, actrița a continuat activitatea fără să suspecteze gravitatea situației.

Un factor decisiv în schimbarea perspectivei a fost experiența personală legată de pierderea soțului său, Richard Gilliland, în anul 2021. Reflectând asupra acestei pierderi, actrița a decis să fie mai atentă la propria sănătate.

„M-am gândit: ‘Nu ți-ai mai văzut cardiologul de mult timp. Nu fi inconștientă. Copiii tăi și-au pierdut deja tatăl!’”, a explicat aceasta.

După ce a contactat medicul, răspunsul a fost prompt:

„Serviciul ei m-a sunat instant și mi-a spus: ‘Da, trebuie să mergeți chiar acum la cea mai apropiată cameră de gardă!’”

Deși a mai rămas pe platou pentru a finaliza o scenă, actrița a decis ulterior să meargă direct la spital.

„Am spus șoferului meu: ‘Schimbare de plan. Nu mergem acasă. Mergem la spital.’”

La unitatea medicală, medicii au stabilit rapid că situația era gravă. Actorul și producătorul Paul W. Downs, aflat întâmplător în același spital, a relatat momentul în care specialiștii au comunicat diagnosticul:

„Nu poți beneficia de un stent. Trebuie să faci un bypass triplu.”

Intervenția a fost efectuată în regim de urgență.

Jean Smart a declarat că impactul emoțional al experienței a devenit evident abia după operație:

„Nu mi-a fost cu adevărat frică până a doua zi, când m-am trezit și m-am gândit la ce au trebuit să facă. Începi să te simți atât de fragil.”

În februarie 2023, actrița a transmis un mesaj public despre starea sa de sănătate, subliniind importanța monitorizării simptomelor:

„Vă rog să vă ascultați corpul și să discutați cu medicul vostru – eu sunt foarte recunoscătoare că am făcut acest lucru.”

La momentul respectiv, companiile de producție HBO Max și Universal Television au confirmat doar că aceasta a suferit o procedură cardiacă, fără detalii suplimentare, ulterior precizând că intervenția a fost un succes.