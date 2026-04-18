Apa sărată care pătrunde în sursele de consum din zonele de coastă contribuie la creșterea tensiunii arteriale

Hipertensiunea arterială este, în mod normal, asociată cu factori precum consumul ridicat de sare, lipsa activității fizice și fumatul. Totuși, cercetări recente au arătat că un factor de mediu mai puțin discutat poate contribui semnificativ la creșterea tensiunii arteriale la nivel global, în special în zonele de coastă afectate de schimbările climatice, potrivit Science Alert.

Pe măsură ce nivelul mărilor crește, apa sărată pătrunde tot mai mult în sursele de apă dulce și contaminează acviferele subterane folosite pentru consum. Peste trei miliarde de oameni trăiesc în zone de coastă sau în apropierea acestora, multe aflate în țări cu venituri mici și medii, unde apa subterană reprezintă principala sursă de băut.

În aceste comunități, apa salinizată și hipertensiunea arterială pot deveni o problemă majoră de sănătate publică, deoarece sodiul din apă este greu de detectat prin gust.

O echipă internațională de cercetători, coordonată de Rajiv Chowdhury, profesor de sănătate globală la Florida International University, a realizat o analiză sistematică și o meta-analiză pe baza a 27 de studii populaționale din mai multe țări, care au inclus peste 74.000 de participanți.

Rezultatele au indicat faptul că persoanele expuse la apă sărată înregistrează, în medie, o creștere de 3,22 mmHg a tensiunii sistolice și de 2,82 mmHg a tensiunii diastolice. De asemenea, riscul de apariție a hipertensiunii este cu 26% mai ridicat, efectele fiind mai accentuate în comunitățile de coastă.

Deși aceste creșteri ale tensiunii pot părea reduse la nivel individual, la scară largă ele pot provoca un număr semnificativ de cazuri suplimentare de boli cardiovasculare. Cercetătorii au arătat că riscul asociat consumului de apă sărată este comparabil cu cel al sedentarismului, un factor de risc bine cunoscut.

În prezent, Organizația Mondială a Sănătății nu a stabilit un prag de siguranță pentru sodiul din apa potabilă.