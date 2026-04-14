Bolile hepatice metabolice, asociate stilului de viață, vor afecta cel puțin 2 miliarde de oameni până în 2050

Bolile hepatice asociate disfuncțiilor metabolice sunt în creștere la nivel global și ar putea afecta până la 1,8 miliarde de oameni până în 2050, potrivit unui studiu publicat în Lancet Gastroenterology & Hepatology.

Afecțiunea principală analizată, steatoza hepatică asociată cu disfuncția metabolică (MASLD), cunoscută anterior drept ficat gras non-alcoolic, este deja printre cele mai frecvente boli hepatice din lume.

Cercetarea arată că, în 1990, aproximativ 500 de milioane de oameni sufereau de această boală, iar până în 2023 numărul a ajuns la 1,3 miliarde, ceea ce înseamnă o creștere de 143% în trei decenii. În prezent, aproximativ 16% din populația globală, adică una din șase persoane, este afectată.

Specialiștii au atras atenția că evoluția bolii are legătură directă cu schimbările stilului de viață, nivelurile ridicate ale glicemiei, obezitatea și fumatul fiind principalii factori de risc.

Datele arată că boala este mai frecventă la bărbați și atinge cele mai mari rate de prevalență la persoanele în vârstă, în special între 80 și 84 de ani. Cu toate acestea, cele mai multe cazuri apar în rândul adulților mai tineri (la bărbați între 35 și 39 de ani și la femei între 55 și 59 de ani), ceea ce indică o extindere a afecțiunii.

Unele regiuni, precum Africa de Nord și Orientul Mijlociu, înregistrează rate mult peste media globală, iar creșteri semnificative apar și în numeroase țări dezvoltate. În Regatul Unit, prevalența a crescut cu 33% între 1990 și 2023, cea mai mare creștere din Europa de Vest, în timp ce în Australia avansul a fost de 30%, iar în Statele Unite de 22%.

MASLD este, de cele mai multe ori, asimptomatică, astfel că multe persoane nu știu că suferă de această afecțiune, care este descoperită, de regulă, întâmplător, în urma unor analize făcute din alte motive. Atunci când apar, simptomele pot include oboseală accentuată, stare generală de rău și disconfort în zona ficatului.

Deși impactul global asupra sănătății, măsurat în ani de viață pierduți, s-a menținut relativ stabil datorită progreselor în tratament, creșterea numărului de cazuri ridică îngrijorări serioase. Tot mai multe persoane riscă să dezvolte complicații severe, precum ciroza sau cancerul hepatic.

Autorii studiului, coordonat de Institutul pentru Indicatori și Evaluare a Sănătății al Universității Washington, au avertizat că fenomenul trebuie tratat ca o prioritate globală de sănătate. În multe cazuri, boala poate fi prevenită sau controlată prin modificarea stilului de viață, ceea ce face ca prevenția să aibă un rol esențial în combaterea acestei epidemii tăcute.