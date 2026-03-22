A început sezonul căpușelor. Ce trebuie să faci dacă observi una pe piele. Sfatul dermatologului

Odată cu încălzirea vremii, căpușele încep să apară în parcuri sau în zonele cu iarbă verde. Deși multe persoane optează pentru produsele care ar trebui să le țină la distanță, atrag atenția că verificarea atentă a pielii și a animalelor de companie este esențială pentru prevenirea bolilor transmise de aceste insecte. Medicul dermatolog Andreea Bondor a explicat pe TikTok care sunt greșelile de evitat și cum ar trebui să acționeze cei care preferă ieșirile în aer liber.

Potrivit dermatologului, nu toate căpușele sunt purtătoare de boli și pot duce la un diagnostic îngrijorător. Ea atrage atenția că pentru ca spirochetele genului Borrelia, care provoacă boala Lyme, să ajungă în sângele omului, căpușa trebuie să fie atașată de piele timp de cel puțin 24 de ore.

„Nu toate căpușele sunt purtătoare de boală. De fapt, ca spirochetele genului Borrelia să ajungă din saliva căpușei în sânge, ar trebui ca aceasta să fie atașată peste 24 de ore de piele. Riscul de infectare, chiar și dacă este atașată căpușa mai mult de 72 de ore, este de 3%. Este un risc mic, însă nu trebuie neglijat, de aceea trebuie să avem grijă”, a explicat medicul.

Cea mai importantă măsură de prevenție este identificarea rapidă a căpușei. Dermatologul le recomandă celor care ies des în natură să verifice des pielea copiilor, dar și pe cea a animalelor de companie.

„Căpușa trebuie îndepărtată cât mai rapid, iar pentru asta sfatul cel mai important ar fi ca, imediat după ce ați venit de afară, să verificați temeinic atât pielea voastră și a copiilor, cât și pe cea a animalelor de companie”, a continuat dermatologul.

Protecție prin haine și accesorii

Medicul dermatolog atrage atenția că evitarea parcurilor nu reprezintă o soluție. Ea susține că, deși multe persoane consideră că astfel își protejează copiii, renunțarea la u la plimbările în aer liber ar reduce semnificativ beneficiile fizice și psihice pe care le aduce timpul petrecut în natură.

„O recomandare pe care o tot văd și cu care nu sunt de acord este ca oamenii să evite locurile în care sunt căpușe. Și ce facem? Evităm parcurile și nu mai scoatem copiii în aer liber, știind cât de benefic este acest lucru pentru ei? Îi ducem doar în mall pentru că ne e frică de căpușe? Nu putem să facem asta. Mai bine avem grijă să inspectăm pielea atent. O altă recomandare ar fi să încercați, pe cât posibil, să îi îmbrăcați cu pantaloni lungi, poate și un tricou cu mânecă lungă. Există și șepci anticăpușe”, a mai spus medicul specialist.

Deși majoritatea oamenilor se bazează pe produsele anticăpușe, dermatologul afirmă că acestea nu oferă protecție absolută.

„În legătură cu produsele anticăpușe pe care le folosim, trebuie să știm că ele funcționează, dar nu garantează faptul că nu s-ar putea întâmpla 100% și că oferă protecție totală. Într-adevăr, sunt mai bune decât nimic, dar nu trebuie să avem o încredere totală în ele”, a încheiat medicul Andreea Bondor.