EVZ Special Tratamentul este un efort de echipă. Dr. Daniela Ene: „Osteopatul nu este un haiduc profesional” Video







Dr. Daniela Ene, osteopat și kinetoterapeut cu o vastă experiență în domeniu, susține că vindecarea reprezintă un efort de echipă. Medicul a explicat în cadrul celei mai recente ediții a podcastului „Capital de sănătate”, difuzat pe canalul YouTube „HAI România”, că, uneori, insistarea într-o anumită direcție poate genera mai multe probleme pentru un pacient. De aceea, de regulă, nu recomandă mai mult de cinci ședințe de osteopatie în cazul persoanelor care se prezintă cu dureri.

Deși consideră că potențialul terapeutic al osteopatiei este extrem de vast, dr. Daniela Ene afirmă că există situații în care este utilă și necesară apelarea la alte specialități medicale.

„Nu amâni un lucru, pentru că atragi și mai multe stricăciuni colaterale. O singură articulație poate să strice tot sistemul. Mai bine oprești stricăciunile”, a declarat specialistul în legătură cu cazul unui pacient cu artroză de genunchi.

„În cazul acesta, cel mai bine a fost să-l îndrum către un ortoped, să-și pună o proteză de genunchi. Asta a fost cea mai bună și cea mai scurtă opțiune. Apoi am făcut împreună recuperarea și piciorul funcționează impecabil. Trebuie să vezi realist lucrurile. Puteam să folosim niște tehnici să ameliorăm. Dar într-un caz de uzură pe un os care este deja parțial modificat ca formă, nu e realist să te aștepți că acesta va fi bine”, a explicat medicul.

Dr. Daniela Ene susține că o astfel de abordare trebuie prioritizată pentru binele pacientului.

„Insist foarte tare pe această onestitate profesională. Există anumite patologii unde osteopatia poate să creeze un «mai bine». Dar care este un «mai bine» mediu, să zic așa. Sunt oameni care au nevoie de un «mai bine» mai mare. Adică sunt boli, sindroame, de exemplu, autoimune, sunt boli inflamatorii, unde osteopatia clar creează o stare de mai bine. Dar boala trebuie tratată pe fond medicamentos corect. Și atunci omul acela trebuie să fie văzut de un medic specialist. Să intre cu un tratament corect. Și abia după aceea să se întoarcă la tine”, a subliniat specialistul.

Pentru aceasta, medicul susține că lucrurile trebuie făcute corect și în echipă. „Pentru că osteopatul nu este un haiduc profesional. Asta vor să facă mulți. Își arogă competențe și se simt, așa, un pic «semizei». Asta mi se pare că vine dintr-o abordare de începător, narcisistă și arogantă. Vine dintr-o slabă cunoaștere”, afirmă dr. Daniela Ene.

Potrivit acesteia, un profesionist responsabil și bine pregătit înțelege că lucrurile se fac în echipă. „Trebuie să îndrumi omul corect. Și să ajuți fiziologia și acel corp cu smerenie și cu bună măsură în ceea ce faci.”

În acest context, medicul spune că nu este adeptul abonamentului pentru mai multe ședințe.

„Mie nu îmi place ideea de abonament. Pentru că mi se pare că trebuie să alegi dacă vrei să fii comerciant sau terapeut. Când vrei să vinzi abonamente, înseamnă că vrei să vinzi un pachet de servicii. Ori cu asta sunt de acord să o faci dacă faci gimnastică medicală. Pentru că, la gimnastică, cu cât mai mult, cu atât mai bine. Pentru că aduce pacientul în zona de sănătate. Și tu îl înveți și îi dai libertatea să fie independent acasă. Gimnastica ajunge astfel să fie un fel de instrument la purtător și poate să o facă și singur”, a explicat dr. Daniela Ene.

Referitor la numărul de ședințe de osteopatie pe care îl recomandă, medicul spune că, în mod normal, acesta nu trece de cinci.

„Dacă vii cu o durere și am încercat în trei sau patru ședințe și cu alte proceduri, și cu alte tehnici, și cu mai multe mijloace, iar în cinci ședințe nu ți-a trecut, de regulă, te redirecționez către alt specialist. Pentru că e clar că e ceva care îmi scapă. Sau e ceva care mă depășește”, a punctat dr. Daniela Ene.

Ediția integrală a podcastului „Capital de sănătate” care a avut-o ca invitată pe dr. Daniela Ene poate fi vizionată aici.