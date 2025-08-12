Monden Fericire la Casa Regală, după ce prințesa a dat naștere unui nou copil







Prințul Josef-Emanuel și prințesa Claudia de Liechtenstein au anunțat recent, discret, nașterea celui de-al doilea copil al lor, un băiețel pe nume Nikolai. Anunțul a fost făcut printr-o serie de fotografii adorabile publicate de prințesa Claudia pe rețelele sociale, care arată momentul intim al familiei.

Cuplul, căsătorit în 2022, mai are un fiu, prințul Leopold, în vârstă de doi ani. Într-una dintre imagini, nou-născutul apare întins pe un pulover albastru tricotat, personalizat cu numele său. Prințesa a mai împărtășit și o fotografie în care apare în pijamale, petrecând momente de relaxare în pat alături de micuțul său.

Prințul Josef-Emanuel este fiul prințesei Margaretha de Luxemburg, sora Marelui Duce Henri al Luxemburgului. Tânărul prinț a urmat o educație militară riguroasă în Marea Britanie, studiind la prestigioasa Academie Militară Regală de la Sandhurst.

După absolvire, s-a alăturat Gărzii Irlandeze, fiind avansat rapid la gradul de locotenent la doar 21 de ani. În 2010, Josef-Emanuel a avut onoarea să participe la parada Trooping the Colour, unde a prezentat steagul regimentului său în fața reginei Elisabeta a II-a.

Prințesa Claudia, cunoscută în cercurile mondene drept „Cloclo”, este o figură apreciată în Cartagena, Columbia, dar și în comunitățile internaționale din Miami și Geneva, unde a crescut. Ea aduce un suflu modern familiei prințului, combinând originile sale diverse cu viața de prințesă.

Un detaliu de interes din viața cuplului este prezența Ayshei Shand, nepoata reginei Camilla, la nunta lor din 2022, întărind astfel legăturile strânse dintre familiile regale europene.

Cuplul regal încearcă să își păstreze intimitatea familiei, dar vor să îi țină pe urmăritori la curent și să împărtășească cu ei fericirea lor. Cei doi sunt foarte apreciați pe Instagram și au mulți urmăritori. Aceștia postează des poze din familia lor.