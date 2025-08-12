Social

Rezolvarea unei probleme grave a oamenilor se află în creierul pisicilor

Un studiu recent realizat de Universitatea din Edinburgh a confirmat că demența la pisici are anumite aspecte neurologice similare cu boala Alzheimer la oameni. Oamenii de știință au identificat acumulări periculoase de proteină în creierul pisicilor care suferă de demență, astfel cercetătorii au reușit să ofere o nouă perspectivă medicală asupra afecțiuni neurodegenerative devastatoare, care afectează atât animalele, cât și oamenii.

Demența la pisici, un caz pentru cercetările medicale

Sub îndrumarea doctorului Robert McGeachan, cercetătorii au examinat creierele a 25 de pisici post-mortem care au manifestat de-a lungul vieții semne de demență, cum ar fi confuzie și tulburări de somn. În creierele pisicilor studiate, oamenii de știință au identificat depozite de amyloid-beta, o proteină toxică cunoscută drept unul dintre principalii markeri ai bolii Alzheimer la oameni.

Astfel, studiul realizat de către cercetătorii Universității Edinburgh au confirmat că felinele pot dezvola o formă similară de demență celei umane, spre deosebire de modelele animale modificate genetic utilizate până acum în cercetare.

Datele concrete ale studiului

Studiul, finanțat de Wellcome și UK Dementia Research Institute, a implicat colaborarea mai multor universități, inclusiv din California și Scoția. Profesoara Danielle Gunn-Moore, medic expert în medicina felină, a explicat că demența la pisici este o afecțiune stresantă atât pentru animale, cât și pentru oamenii acestora.

Pisică mângâiată

Sursă foto: Pixabay.com

Noile descoperiri făcute pe baza acestui studiu permit o înțelegere mai profundă a mecanismelor bolli și poate permit astfel dezvoltarea unor noi tratamente care să ajute și pisicile în vârstă ce pot fi afectate.

„Prin realizarea unor studii de acest gen vom înțelege cum să îi tratăm cel mai bine pe cei suferinzi. Acest lucru va fi minunat pentru pisici, proprietarii lor, persoanele cu Alzheimer și cei dragi lor.” a declarat profesoara.

Pisicile studiate, implicațiile pe termen lung

Această descoperire sugerează că pisicile ar putea servi ca un model natural mult mai precis al demenței decât rozătoarele modificate genetic, oferind o nouă perspectivă asupra procesului de declin cognitiv.

Prin înțelegerea fenomenului de „tăiere sinaptică” observat la pisici, cercetătorii speră să dezvolte terapii eficiente care ar putea avea un impact atât în medicina veterinară, cât și în medicina umană, potrivit BBC.

 

