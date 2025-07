Leii, animale de companie în Thailanda. Cum s-a extins problema

În Thailanda, leii pot fi văzuți în locuri neobișnuite, de la casele oamenilor, la cafenele. Felinele au devenit aproape un accesoriu, deoarece legea permite persoanelor fizice să țină aceste animale în propriile locuințe, iar situația a provocat numeroase probleme, potrivit AFP.

În spatele unui garaj de pe o stradă din Chiang Mai, un oraș din nordul țării, Tharnuwarht Plengkemratch și-a amenajat un spațiu pentru cele trei feline pe care le crește: două leoaice albe și un hibrid leu-tigru de 200 kg, pe care îl numește „Big George”.

Bărbatul își prezintă pe TikTok, unde are aproape trei milioane de urmăritori, viața alături de aceste animale. El spune că leoaicele și „Big George” „se joacă și sunt afectuoase, precum câinii sau pisicile”.

Tharnuwarht Plengkemratch susține că vrea să arate că leii pot conviețui pașnic cu oamenii, deși interacțiunile sale cu „Big George” sunt scurte și prudente.

Thailanda permite persoanelor fizice să țină lei acasă, însă această situație a dus la o suprapopulație de feline, dar și la numeroase abuzuri, amplificate de rețelele sociale. În țară există aproape 500 de exemplare înregistrate în grădini zoologice, ferme de creștere, cafenele cu animale și gospodării.

Environmentalists are roaring with anger in Thailand. This after it became lawful to own a lion in the Southeast Asian country. Lion numbers are surging, with nearly 500 in zoos, breeding centres, pet cafés and even private homes. #DStv403 pic.twitter.com/AW646h7TqP

— eNCA (@eNCA) July 29, 2025