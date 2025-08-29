Social Romsilva, un nou scandal: cabane și pensiuni lăsate în paragină







Romsilva, Regia Națională a Pădurilor, se află în centrul unui nou scandal legat de gestionarea financiară a patrimoniului său turistic. O investigație realizată de Digi24 în campania „Statul la Stat” a scos la iveală faptul că regia administrează 143 de cabane și pensiuni pe teritoriul țării, însă majoritatea acestora operează cu pierderi semnificative.

Potrivit sursei menționate, numai în anul 2024, pierderile au depășit 5,7 milioane de lei, iar din 2021 până în prezent, niciun an nu a înregistrat profit. Datele arată o tendință îngrijorătoare: în 2021, pierderile au fost de 3,1 milioane lei, în 2022 acestea au crescut la 4,6 milioane lei, în 2023 s-au înregistrat 4,1 milioane lei, iar în prima jumătate a anului 2025 deficitul a ajuns la 1,8 milioane lei.

Jurnaliștii au solicitat oficial Regiei, conform Legii 544/2001 privind accesul la informațiile publice, să furnizeze date detaliate despre veniturile și cheltuielile acestor unități turistice.

Răspunsul a venit din partea directorului general adjunct, Eleodor Olavi Nițescu, care a refuzat să pună la dispoziție aceste informații, invocând faptul că ele nu sunt publice.

Ulterior, solicitări adresate Ministerului Mediului au confirmat situația financiară precară a cabanelor și pensiunilor gestionate de Romsilva, majoritatea funcționând pe pierdere.

„Nu cred că ar trebui să fie secrete. Romsilva este una dintre instituțiile cu care va trebui să avem o discuție despre transparență. Trendul este același din 2021 până astăzi: toate sunt pe minus, cu pierderi de milioane de lei. Trendul văd că este același pe toți anii, din 2021 până în ziua de astăzi nu au fost pe plus, văd că sunt toate cu niște multe milioane în pierderi”, a declarat Diana Buzoianu pentru sursa menționată.

În județul Călărași, o clădire abandonată, cu pereți fisurați și scări deteriorate, stă nelocuibilă, înconjurată de o curte plină de vegetație. Deși apare în continuare pe lista Romsilva, obiectivul nu mai face parte din circuitul turistic de aproape zece ani.

În Teleorman, situația nu este mai bună. La pensiunea Dârvași, camerele sunt într-o stare deplorabilă, cu mobilier putrezit, iar în imediata apropiere se află o groapă improvizată de gunoi lângă pădure. Jurnaliștii au descoperit și un depozit neautorizat de resturi de construcții, care a fost curățat abia după sesizarea autorităților.

În Ialomița, cabana Sudiți nu a fost niciodată folosită de turiști, iar Direcția Silvică Ialomița gestionează și o altă pensiune în stațiunea Amara, unde, potrivit directoarei economice, cererea de cazare este mai mare. Cu toate acestea, investiții majore nu s-au realizat în aceste obiective de peste 30 de ani.

Această stare precară a infrastructurii turistice silvice este confirmată și de directorii direcțiilor silvice locale, care admit că nu s-au făcut modernizări semnificative în cabane de mai bine de două decenii.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că noua conducere a Romsilva, în urma reorganizării instituției, trebuie să prezinte un plan clar și concret pentru creșterea eficienței în domeniul turismului. Scopul principal este oprirea pierderilor financiare generate de activitățile secundare ale regiei.

„Dacă tu vii cu alte 100 de activități secundare, activitățile acelea secundare nu pot să fie niște căpușe pe activitatea principală și pe banii principali care trebuie duși către păduri. Adică, vrei să faci turism? Este perfect în regulă să faci turism Romsilva, dar trebuie să fii eficient economic. Nu poți să iei bani de la păduri să îi duci să faci turism, că activitatea ta principală nu este turismul”, a punctat Diana Buzoianu, potrivit digi24.ro.