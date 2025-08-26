Economie Averea noului șef al Romsilva, Jean Vișan. Cinci case, terenuri, conturi bancare și venituri consistente







Jean Vișan, noul șef al Romsilva, a fost desemnat de Consiliul de Administrație în urma unei proceduri de selecție prezentate drept „cea mai transparentă de până acum”. Inginer silvic cu peste două decenii de experiență, Vișan intră în funcție cu un mandat provizoriu de cinci luni. Declarația sa de avere arată o situație financiară solidă, cu mai multe imobile în județul Buzău, conturi și fonduri de investiții și venituri anuale consistente.

"Este pentru prima dată când o astfel de procedură este derulată într-un cadru de deplină transparenţă. Interviurile au fost înregistrate şi publicate, iar înaintea deciziei finale a avut loc şi o dezbatere publică alături de reprezentanţii societăţii civile", a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu.

De-a lungul carierei, Jean Vişan a coordonat proiecte de regenerare a pădurilor şi modernizare a infrastructurii forestiere, ocupând funcţii de conducere la nivel central şi local în cadrul Romsilva.

El are 48 de ani, este inginer silvic, absolvent al Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Braşov (2001) și doctor în silvicultură (2017). A lucrat la Ocolul Silvic Vintilă Vodă și la Direcția Silvică Buzău, iar din 2006 a ocupat diferite funcții în cadrul centralei Romsilva. În 2020 a fost timp de șase luni director al Direcţiei Silvice Buzău.

Procedura de selecţie, cu mandat provizoriu pe cinci luni, a fost declanşată pe 11 august. Din cei 25 de înscriși, 17 au îndeplinit condițiile și au fost intervievați de Consiliul de Administrație, în urma unui proces considerat deschis și transparent.

Vișan deține mai multe certificări, printre care în domeniul îmbunătățirilor funciare, managementului achizițiilor publice și prevenirii corupției, conform Ministerului Mediului.

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva administrează aproximativ 4,2 milioane hectare de păduri proprietatea publică a statului sau aflate în alte forme de proprietate, pe bază contractuală. Toate pădurile statului sunt certificate la standarde internaţionale de management forestier.

Noul director general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, Jean Vișan, și-a depus recent declarația de avere. Documentul arată că acesta și familia sa dețin mai multe proprietăți imobiliare în județul Buzău, conturi și fonduri de investiții consistente, dar și venituri anuale semnificative.

Jean Vișan figurează în declarația de avere cu două terenuri agricole, unul în comuna Bisoca (1.000 mp, cumpărat în 2004) și altul în comuna Vadu Pașii (833 mp, cumpărat în 2006), ambele deținute în coproprietate cu soția.

Pe lângă terenuri, familia Vișan are în Buzău mai multe imobile:

-un apartament de 79 mp cumpărat în 2004,

-două spații comerciale de 84 mp și 89 mp, achiziționate în 2012 și 2018,

-o casă de locuit de 136 mp cumpărată în 2021,

-o altă categorie de imobil de 70 mp cumpărat în același an,

-o a doua casă de locuit, mai mică, de 52 mp, achiziționată în 2024.

Toate imobilele sunt deținute în coproprietate, cu o cotă de 50%.

Noul șef al Romsilva declară un autoturism Seat fabricat în 2015, achiziționat prin contract de vânzare-cumpărare.

Nu figurează colecții de artă, bijuterii sau alte bunuri de valoare declarabile.

Jean Vișan și soția sa au strâns sume importante în conturi și fonduri de investiții. Printre acestea:

-un depozit bancar la Eximbank, deschis în 2022, cu 224.042 lei,

-un cont curent la ING deschis în 2019, cu 60.420 lei,

-mai multe fonduri de investiții și pensii private, cumulate la peste 250.000 lei,

-titluri de stat deținute atât de Jean Vișan, cât și de soția sa, fiecare în valoare de 75.000 lei.

În total, activele financiare declarate depășesc 700.000 de lei (aproximativ 140.000 de euro).

Pe lângă avere, declarația detaliază și câștigurile din ultimul an fiscal.

Jean Vișan a încasat 208.464 lei ca șef serviciu la Romsilva, plus 5.210 lei din activitatea de expert în cadrul Comisiei de atestare „Progresul Silvic”.

Soția, Lăcrămioara Vișan, inspector superior la ANAF Buzău, a avut un venit anual de 84.015 lei și dobânzi bancare de 16.250 lei.