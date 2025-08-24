Economie Criză în imobiliare. Apartamentele vechi, ultima șansă pentru cumpărători







Apartamentele din Capitală s-au scumpit cu mii de euro în doar câteva luni, iar discrepanța dintre locuințele vechi și cele noi a cote record. În același timp, dinamica vânzărilor diferă semnificativ între marile orașe: dacă bucureștenii găsesc rapid cumpărători, clujenii trebuie să aștepte și două luni, se arată în analiza Market 360 "Piaţa imobiliară rezidenţială.

Potrivit raportului, Capitala este orașul unde vânzările se fac cel mai rapid. Proprietarii reușesc să încheie tranzacțiile în medie în 47 de zile, un timp mult mai scurt decât anul trecut. Totuși, marja de negociere s-a mărit ușor, ajungând la 4,1%, față de 3,5% la începutul anului.

La polul opus, în Cluj-Napoca, proprietarii au nevoie de aproximativ două luni pentru a găsi cumpărători. În schimb, clujenii sunt cei mai flexibili la negocieri, în timp ce timișorenii rămân cei mai rigizi, refuzând să scadă prețurile.

În Brașov, vânzarea unui apartament durează în medie 62 de zile, un timp ceva mai scurt decât la începutul lui 2025, dar mai mare decât în urmă cu un an. În Iași, apartamentele se vindeau anul trecut în doar 44 de zile, dar acum perioada a crescut semnificativ, chiar dacă rămâne una dintre cele mai accesibile piețe mari din țară. În Constanța, procesul s-a accelerat ușor: de la 69 de zile în 2024, la 64 de zile în trimestrul al doilea din 2025.

În toate aceste orașe, prețurile apartamentelor au urcat în ultimul an cu 12-16%, iar marja de negociere a crescut și ea, semn al presiunii tot mai mari asupra cumpărătorilor.

O analiză publicată de imobiliare.ro arată că, în ultimele șase luni, prețurile locuințelor din Capitală au explodat:

-Garsonierele: de la 57.429 € la 61.146 € (+6,5%);

-Apartmentele cu două camere: de la 82.711 € la 88.227 € (+6,7%);

-Apartamentele cu trei camere: de la 113.942 € la 118.301 € (+3,8%);

-Apartmentele cu patru camere: de la 153.901 € la 163.128 € (+6%).

În medie, apartamentele s-au scumpit cu 5-7% în doar jumătate de an, ceea ce înseamnă că un apartament care astăzi costă 80.000 € ar putea depăși pragul de 100.000 € în mai puțin de doi ani.

Cea mai mare diferență vine însă din raportul dintre apartamentele construite înainte de 1977 și cele după 2010. Un apartament nou costă, în medie, cu 10.000 – 36.000 de euro mai mult decât unul vechi similar.

-Garsoniere: 54.563 € (vechi) - 60.381 € (noi) - +10,7%;

-Apartamentele cu două camere: 78.520 € (vechi) - 90.533 € (noi) - +15,3%;

-Apartamentele cu trei camere: 108.373 € (vechi) -129.275 € (noi) - +19,3%;

-Apartmentele cu patru camere: 161.244 € (vechi) - 197.500 € (noi) - +22,5%.