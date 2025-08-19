Social Orașul cu cele mai ridicate chirii din România. Sumele pot ajunge și la 2.900 de euro/lună







Piața chiriilor din România a înregistrat creșteri semnificative în ultima perioadă, generând nemulțumire în rândul celor care doresc să închrieze. Deși scumpirile au afectat majoritatea orașelor din țară, Capitala se detașează prin prețurile foarte ridicate solicitate de proprietari, potrivit cancan.ro. Iar cele mai multe apartamente de închiriat pot fi găsite „în zona Pipera și Șoseaua Nordului”.

Conform datelor publicate de platforma imobiliare.ro, Bucureștiul ocupă primul loc în clasamentul celor mai scumpe orașe din România în ceea ce privește chiriile. Totuși, în anumite cartiere ale orașului, pot fi găsite locuințe cu prețuri accesibile.

Deși fenomenul este prezent la nivel național, Capitala se distinge prin cele mai ridicate tarife de închiriere, conform unei analize realizate de platforma imobiliare.ro. În București, chiriile ating niveluri mult mai mari față de restul țării. Totuși, există cartiere care oferă alternative mai accesibile pentru cei care caută locuințe de închiriat.

De exemplu, în zona Militari, prețul mediu pentru un apartament se situează în jurul valorii de 380 de euro pe lună. Alte cartiere precum Berceni sau Rahova oferă locuințe cu chirii în jur de 430 de euro lunar.

Datele reflectă o tendință generală de majorare a costurilor locative, însă disparitățile între zonele Capitalei permit în continuare opțiuni pentru diferite bugete.

Capitala se află în fruntea clasamentului național în ceea ce privește nivelul chiriilor, cu cele mai mari prețuri înregistrate în cartierele de lux. Zona Primăverii conduce detașat, cu chirii care pot atinge pragul de 2.900 de euro pe lună, fiind urmată de Șoseaua Nordului, Aviatorilor-Kiseleff, Herăstrău și Floreasca.

Conform datelor furnizate de platforma imobiliare.ro, apartamentele cu două camere sunt cele mai frecvent întâlnite în ofertele disponibile, reprezentând aproximativ 52% din totalul locuințelor de închiriat. Urmează apartamentele cu trei camere, preferate în special de familiile tinere sau de studenți care aleg să împartă costurile locuinței.

Zona Pipera, situată în nordul orașului, înregistrează cea mai mare concentrare de apartamente disponibile pentru închiriere. Oferta din această zonă s-a extins semnificativ față de vara anului trecut, incluzând în principal imobile noi.

Această diversitate vine însă cu un preț pe măsură: chiria medie solicitată de proprietari ajunge la aproximativ 800 de euro pe lună. În ciuda faptului că oferă chirii mai accesibile decât în Capitală, județul Cluj depășește Bucureștiul în ceea ce privește prețurile de vânzare ale locuințelor.

Astfel, deși un apartament cu două camere poate fi închiriat în Cluj cu aproximativ 4% mai ieftin decât în București, cei care intenționează să achiziționeze un imobil în această zonă trebuie să se confrunte cu costuri mai ridicate, mai arată sursa menționată.